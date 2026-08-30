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Γιάννης Κωνσταντέλιας: Επιβεβαιώθηκαν τα άσχημα νέα - Η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ έκανε γνωστό πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο. 

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Επιβεβαιώθηκαν τα άσχημα νέα - Η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ
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Μια βραδιά-όνειρο μετατράπηκε μέσα σε λίγες στιγμές σε εφιάλτη για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Έλληνας διεθνής άσος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο, λίγα λεπτά μετά το πρώτο του γκολ με τη γερμανική ομάδα.

Όλος ο κόσμος έτριβε τα μάτια του με τον «Ντέλια», ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από ολόκληρο το γήπεδο και έδειχνε έτοιμος να ανοίξει ένα υπέροχο νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Μία άτυχη στιγμή, όμως, ήταν αρκετή για να αλλάξει τα πάντα.

Το πόδι του κόλλησε στο χορτάρι σε μια προσπάθεια να κλέψει την μπάλα και η διάγνωση επιβεβαίωσε το χειρότερο σενάριο, ρήξη πρόσθιου χιαστού.

«Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά το ντεμπούτο του στη Μπουντεσλίγκα κόντρα στο Αμβούργο, χθες Σάββατο, και έτσι θα μείνει εκτός αγώνων για αρκετούς μήνες.

Όλη η οικογένεια της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι δίπλα σου, Γιάννη! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός!» ανέφερε η ανάρτηση της γερμανικής ομάδας.

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