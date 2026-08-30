Συνεχίζει στην Μύκονο ο Καλίντ Μουρ

Στο ρόστερ της Μυκόνου θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Καλίντ Μουρ, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πορευτούν μαζί και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ θα παραμείνει στην ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, έχοντας αφήσει θετικό αποτύπωμα στην περσινή του παρουσία στο νησί.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη συμφωνία με τον Καλίντ Μουρ, ο οποίος επιστρέφει στο Νησί των Ανέμων για τη δεύτερη θητεία του, μετά την περσινή παρουσία του στην ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, κατά την ιστορική πρώτη της σεζόν στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Καλίντ Μουρ (Khalid Moore) γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 2000 στη Νέα Υόρκη, έχει ύψος 2,03 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις του πάουερ φόργουορντ και του σέντερ. Την περσινή σεζόν μέτρησε 9,2 πόντους με 52,5% εντός πεδιάς, 4,6 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 24 συμμετοχές στην regular season του πρωταθλήματος, μένοντας στο παρκέ για 23,8 λεπτά ανά αγώνα. Στα playoffs, είχε 9 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 2 ασίστ στις δύο αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο 26χρονος Μουρ έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ στο Τζόρτζια Τεκ και από εκεί αποφοίτησε μέσα σε τέσσερα χρόνια, ολοκληρώνοντας παράλληλα τις σπουδές του το ίδιο διάστημα, παίρνοντας πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Στην τελευταία του χρονιά στο Τζόρτζια Τεκ είχε 5.1 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.1 κλεψίματα μ.ό. σε 32 αγώνες.

Ως supersenior, έπαιξε μια πέμπτη χρονιά στο κολεγιακό πρωτάθλημα με το Φόρνταμ, πραγματοποιώντας την πιο παραγωγική χρονιά του στο NCAA με 15.7 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 32 αγώνες.

Τη σεζόν 2023/24 πέρασε τον Ατλαντικό και αγωνίστηκε για πρώτη φορά ως επαγγελματίας με το Λαύριο, σημειώνοντας 10.4 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ σε 27 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το 2024/25 αγωνίστηκε στη γαλλική Σεντ Κεντέν, σημειώνοντας 5.9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε εννιά συμμετοχές στο Basketball Champions League. Σε ό,τι αφορά το γαλλικό πρωτάθλημα, είχε 6.1 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ σε 30 συμμετοχές»