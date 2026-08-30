Αθλητικός διευθυντής Ντόρτμουντ: «Ο Γιάννης έχει την απόλυτη στήριξή μας»

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια, έχει σοκάρει τους πάντες στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Το «διαμάντι» των μεταγραφών τους – μαζί με τον Καρέτσα – θα μείνει εκτός δράσης για πολλούς μήνες και ουσιαστικά χάνει τη σεζόν.

Ήδη στη Γερμανία γίνεται λόγος για αναζήτηση ποδοσφαιριστή στη θέση αυτή. Όμως οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ, επικεντρώνονται στην ψυχολογία του «Ντέλια». Κάτι που φάνηκε στις δηλώσεις του Λαρς Ρίκεν.

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια, τόνισε χαρακτηριστικά: «Αυτή η είδηση μας χτύπησε σκληρά. Τώρα, όμως, τόσο ο ίδιος όσο και εμείς επικεντρωνόμαστε στην αποκατάστασή του. Ο Γιάννης έχει την απόλυτη στήριξή μας σε αυτή την προσπάθεια».