· Μπορούσια Ντόρτμουντ

Αθλητικός διευθυντής Ντόρτμουντ: «Ο Γιάννης έχει την απόλυτη στήριξή μας»

Ο Λαρς Ρίκεν μίλησε για το σοκ του σοβαρού τραυματισμού του Κωνσταντέλια, αλλά και τη στήριξη που έχει από τον γερμανικό σύλλογο στην αποκατάστασή του. 

Αθλητικός διευθυντής Ντόρτμουντ: «Ο Γιάννης έχει την απόλυτη στήριξή μας»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια, έχει σοκάρει τους πάντες στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Το «διαμάντι» των μεταγραφών τους – μαζί με τον Καρέτσα – θα μείνει εκτός δράσης για πολλούς μήνες και ουσιαστικά χάνει τη σεζόν.

Ήδη στη Γερμανία γίνεται λόγος για αναζήτηση ποδοσφαιριστή στη θέση αυτή. Όμως οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ, επικεντρώνονται στην ψυχολογία του «Ντέλια». Κάτι που φάνηκε στις δηλώσεις του Λαρς Ρίκεν.

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια, τόνισε χαρακτηριστικά: «Αυτή η είδηση μας χτύπησε σκληρά. Τώρα, όμως, τόσο ο ίδιος όσο και εμείς επικεντρωνόμαστε στην αποκατάστασή του. Ο Γιάννης έχει την απόλυτη στήριξή μας σε αυτή την προσπάθεια».

COMMENTS
LATEST NEWS
20:16 SUPER LEAGUE

Κηφισιά - ΑΕΚ: Οι συνθέσεις των ομάδων

20:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικός διευθυντής Ντόρτμουντ: «Ο Γιάννης έχει την απόλυτη στήριξή μας»

20:07 SUPER LEAGUE

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη

20:02 EUROBASKET

Ο «ασταμάτητος» Βεζένκοφ έκανε "φύλλο και φτερό" τη Ρουμανία και χάρισε τη νίκη στη Βουλγαρία

20:01 SUPER LEAGUE

LIVE Ατρόμητος - ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική της Super League

19:40 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στο… κάδρο ο Γκασαμά για την άμυνα

19:38 SUPER LEAGUE

«Πολύ κοντά στον Ολυμπιακό ο Ντοντό»

19:29 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι δύο προπονητές

19:24 GREEK BASKET LEAGUE

Συνεχίζει στην Μύκονο ο Καλίντ Μουρ

19:16 MUNDOBASKET

Ματέο: «Δύσκολος αγώνας, η Ελλάδα θέλει οπωσδήποτε τη νίκη»

19:16 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Άρχισε τα μαγικά ο Λούζα - Το βίντεο από όσα έκανε στην πρώτη του προπόνηση

19:15 SUPER LEAGUE

LIVE Άρης - ΟΦΗ για την 2η αγωνιστική της Super League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας