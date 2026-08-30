Σκόραρε ξανά ο Δουβίκας, «πλήγωσε» και τη Νάπολι (Video)
Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει εντυπωσιακά τη σεζόν στην Ιταλία, καθώς μετά το γκολ απέναντι στην Ουντινέζε, βρήκε δίχτυα και κόντρα στη Νάπολι για τη 2η αγωνιστική της Serie A.
Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος έκανε το «2 στα 2» στο ξεκίνημα της φετινής Serie A, σκοράροντας και απέναντι στη Νάπολι.
Ο Έλληνας επιθετικός της Κόμο βρήκε δίχτυα στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα». Μετά από πίεση του Μίγια στην περιοχή των «παρτενοπέι», ο Δουβίκας έγινε αποδέκτης της μπάλας, την έφερε στο δεξί πόδι και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Με αυτόν τον τρόπο, ο 25χρονος φορ έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Κόμο, διαμορφώνοντας το 2-1 και επιβεβαιώνοντας πως έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Δουβίκας είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην Ουντινέζε.