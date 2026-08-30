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Σκόραρε ξανά ο Δουβίκας, «πλήγωσε» και τη Νάπολι (Video)

Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει εντυπωσιακά τη σεζόν στην Ιταλία, καθώς μετά το γκολ απέναντι στην Ουντινέζε, βρήκε δίχτυα και κόντρα στη Νάπολι για τη 2η αγωνιστική της Serie A.

Σκόραρε ξανά ο Δουβίκας, «πλήγωσε» και τη Νάπολι (Video)
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Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος έκανε το «2 στα 2» στο ξεκίνημα της φετινής Serie A, σκοράροντας και απέναντι στη Νάπολι.

Ο Έλληνας επιθετικός της Κόμο βρήκε δίχτυα στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα». Μετά από πίεση του Μίγια στην περιοχή των «παρτενοπέι», ο Δουβίκας έγινε αποδέκτης της μπάλας, την έφερε στο δεξί πόδι και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο 25χρονος φορ έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Κόμο, διαμορφώνοντας το 2-1 και επιβεβαιώνοντας πως έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Δουβίκας είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην Ουντινέζε.

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