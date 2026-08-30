Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Συγκινητικό μήνυμα σε Κωνσταντέλια μετά το γκολ του Πέλκα (pics)
Ο Δημήτρης Πέλκας και όλος ο ΠΑΟΚ έστειλε μήνυμα στήριξης στον Γιάννη Κωνσταντέλια, μετά το γκολ της ισοφάρισης κόντρα στον Ατρόμητο.
Σε μία εξαιρετική κίνηση προχώρησαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, μετά το γκολ της ισοφάρισης του Δημήτρη Πέλκα στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.
Πιο συγκεκριμένα, ο μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες έτρεξαν στον πάγκο και σήκωσαν μία φανέλα που έγραφε «Περαστικά Κωνσταντέλια», με αφορμή την άτυχη στιγμή του τραυματισμού του Έλληνα άσου, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην πρεμιέρα της Bundesliga όπου βρήκε και δίχτυα για πρώτη φορά με την Ντόρτμουντ.
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