· ΠΑΟΚ

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Συγκινητικό μήνυμα σε Κωνσταντέλια μετά το γκολ του Πέλκα (pics)

Ο Δημήτρης Πέλκας και όλος ο ΠΑΟΚ έστειλε μήνυμα στήριξης στον Γιάννη Κωνσταντέλια, μετά το γκολ της ισοφάρισης κόντρα στον Ατρόμητο.

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Συγκινητικό μήνυμα σε Κωνσταντέλια μετά το γκολ του Πέλκα (pics)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία εξαιρετική κίνηση προχώρησαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, μετά το γκολ της ισοφάρισης του Δημήτρη Πέλκα στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.

Πιο συγκεκριμένα, ο μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες έτρεξαν στον πάγκο και σήκωσαν μία φανέλα που έγραφε «Περαστικά Κωνσταντέλια», με αφορμή την άτυχη στιγμή του τραυματισμού του Έλληνα άσου, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην πρεμιέρα της Bundesliga όπου βρήκε και δίχτυα για πρώτη φορά με την Ντόρτμουντ.

Δείτε φωτογραφίες:

COMMENTS
LATEST NEWS
21:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: «Διπλό» με Δουβίκα η Κόμο στη Νάπολι

21:49 SUPER LEAGUE

Κηφισιά - ΑΕΚ: Ο λόγος που ο Νίκολιτς έκανε αλλαγή τον Κοϊτά στο 29ο λεπτό (video)

21:30 SUPER LEAGUE

Άρης - ΟΦΗ 2-1: Γκαρθία και Κουαμέ έκοψαν τη... φορά των Κρητικών - Έμειναν αήττητοι οι «κίτρινοι»

21:07 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Συγκινητικό μήνυμα σε Κωνσταντέλια μετά το γκολ του Πέλκα (pics)

21:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στήριξη της Εθνικής στον Κωνσταντέλια μετά τη ρήξη χιαστού (pic)

20:57 ONSPORTS

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Εντυπωσιακή η Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε το τρία στα τρία - Δείτε βίντεο

20:54 SUPER LEAGUE

«Πάει για Πουέρτα μέσω... Νότιγχαμ ο Ολυμπιακός!»

20:52 ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου FIBA: Εύκολα η Γαλλία, δεν χρειάστηκε ο Φρανσίσκο, άστοχος Φουρνιέ

20:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σεφτέ» στις νίκες για τη Γιουνάιτεντ με «5αρα» και πρωταγωνιστή Μπρούνο κόντρα στην Ίπσουιτς

20:46 SUPER LEAGUE

LIVE η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα AKTOR

20:44 SUPER LEAGUE

LIVE: Η δοκιμασία της ΑΕΚ στη Λεωφόρο με αντίπαλο την Κηφισιά

20:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκόραρε ξανά ο Δουβίκας, «πλήγωσε» και τη Νάπολι (Video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας