Αντίπαλοι ΑΕΚ: Εντυπωσιακή η Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε το τρία στα τρία - Δείτε βίντεο

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε το απόλυτο ξεκίνημά της στη LaLiga, επικρατώντας άνετα της νεοφώτιστης Μάλαγα με 4-0 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», πανηγυρίζοντας τρία γκολ μέσα στο πρώτο μισάωρο και ακόμη ένα στις καθυστερήσεις.

Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό, όταν εκμεταλλεύτηκε μια αδράνεια της άμυνας, απέφυγε τρεις αντιπάλους και με χαμηλό σουτ νίκησε τον Αλφόνσο Ερέρο. Επτά λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας της Μάλαγα πέτυχε αυτογκόλ, καθώς στην προσπάθειά του να απομακρύνει κεφαλιά του Μπέλινγχαμ μπλέχτηκε με συμπαίκτη του.

Στο 30ό λεπτό, ο Κιλιάν Εμπαπέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, στέλνοντας με βολέ στα δίχτυα τη σέντρα του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ. Ο Μπέλινγχαμ είχε δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ το τελικό 4-0 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Αρντά Γκιουλέρ.

Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με εννέα βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές, δύο περισσότερους από Ατλέτικο Μαδρίτης και Αλαβές. Η Μπαρτσελόνα είναι τέταρτη με έξι βαθμούς, έχοντας όμως έναν αγώνα λιγότερο.

Δείτε τα highlights:

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής της LaLiga:

Ρασίνγκ Σανταντέρ - Έλτσε 3-2

(15', 21', 36' Ζαμπιρί - 78' Μπούμπα Σανγκαρέ, 79' Νίνιο)

Αλαβές - Βιγιαρεάλ 1-0

(31' Μπογέ)

Λεβάντε - Μπέτις 5-2

(24΄ Ντε Λα Φουέντε, 45+1΄ Μπαρντέλι, 56΄,70΄ Μπρουγκέ, 90+5΄ Ολασαγκάστι -

34΄ Μπαρτρά, 45+4΄ Ρικέλμε)

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Εσπανιόλ 2-1

(4΄ Μπαρενετσέα, 61΄ Όσκαρσον - 45΄ Φερνάντεθ)

Σεβίλη - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3

(66` Σιέρα - 4`, 33` Μπαένα, 26` Λουκμαν)

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάλαγα 4-0

(19΄ Μπέλινγχαμ, 26΄ αυτ. Ερέρο, 30΄ Μπαπέ, 90+1΄, Γκιουλέρ)

Λα Κορούνια - Βαλένθια 30/08

Θέλτα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 30/08

Οσασούνα - Χετάφε 31/08

Μπαρτσελόνα - Ράγιο Βαγεκάνο 31/08

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 9 -3αγ.

Αλαβές 7 -3αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 7 -3αγ.

Σεβίλη 6 -3αγ.

Μπέτις 6 -3αγ.

Μπαρτσελόνα 6

Οσασούνα 4

Λεβάντε 4 -3αγ.

Σανταντέρ 4 -3αγ.

Σοσιεδάδ 3 -3αγ.

Εσπανιόλ 3 -3αγ.

Χετάφε 3

Βιγιαρεάλ 2 -3αγ.

Λα Κορούνια 2

Θέλτα 1

Βαλένθια 1

Ελτσε 1 -3αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 1

Μάλαγα 1 -3αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 0