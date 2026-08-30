Μεσογειακοί Αγώνες: «Ασημένιοι» Εμμανουηλίδου και Φραντζεσκάκης

Ακόμα δύο επιτυχίες για τους Έλληνες αθλητές στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Μεσογειακοί Αγώνες: «Ασημένιοι» Εμμανουηλίδου και Φραντζεσκάκης
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Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, χαρίζοντας στην ελληνική αποστολή στίβου το πρώτο της μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο.

Ο 26χρονος πρωταθλητής κατέκτησε τη 2η θέση στη σφυροβολία, με την τέταρτη προσπάθειά του στα 77,59 μέτρα να του εξασφαλίζει το ασημένιο μετάλλιο στον απευθείας τελικό του αγωνίσματος.

Την πρωτιά και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Κύπριος Ιωσήφ Κεσίδης με βολή στα 77,79μ., ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Κροάτης Ματίγια Γκρέγκουριτς (76,03μ.). Παράλληλα, θετική παρουσία είχε και ο Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος κατετάγη 5ος με επίδοση 74,42 μέτρα.

Με μια ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση συνέχισε την ανοδική της πορεία η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα στους Μεσογειακούς Αγώνες «Τάραντο 2026».

Η Ελληνίδα σπρίντερ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό και τερμάτισε στη δεύτερη θέση με επίδοση 11.41.

Η Εμμανουηλίδου έδωσε μέχρι τέλους τη μάχη για την πρώτη θέση, έχοντας απέναντί της τη Γαλλίδα Ζεμίμα Ζοζέφ, η οποία τερμάτισε πρώτη με 11.33. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Πορτογαλίδα Αριάλις Μαρτίνες με 11.43

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