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Στην τελική ευθεία του Γκαμπριέλ Ζεσούς στη Μπαρτσελόνα

Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο. Ο Βραζιλιάνος αναμένεται να ταξιδέψει την Δευτέρα στην Ισπανία.

Στην τελική ευθεία του Γκαμπριέλ Ζεσούς στη Μπαρτσελόνα
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Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα, καθώς οι «μπλαουγκράνα» φέρονται να έχουν καταλήξει σε συμφωνία με την πλευρά του Βραζιλιάνου επιθετικού.

Η συμφωνία προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, το οποίο θα κρατήσει τον Ζεσούς στην Καταλονία έως το καλοκαίρι του 2028. Παράλληλα, στη συμφωνία έχει συμπεριληφθεί και οψιόν επέκτασης για ακόμη μία σεζόν, γεγονός που θα μπορούσε να διατηρήσει τον ποδοσφαιριστή στο «Καμπ Νόου» μέχρι το 2029.

Την ίδια ώρα, η Άρσεναλ έδωσε στον Ζεσούς την άδεια να ταξιδέψει τη Δευτέρα, εξέλιξη που επιβεβαιώνει πως η μεταγραφή έχει μπει στην τελική της ευθεία.

Ο Βραζιλιάνος αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες διαδικασίες και εξετάσεις, προτού ολοκληρωθεί και επίσημα η μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα.

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