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Λεβαδειακός: Με μοναδικό απόντα τον Φίλων κόντρα στον Παναθηναϊκό

Η αποστολή των Βοιωτών για το ματς με τους «πράσινους».

Λεβαδειακός: Με μοναδικό απόντα τον Φίλων κόντρα στον Παναθηναϊκό
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Χωρίς τον Φίλων θα παραταχθεί ο Λεβαδειακός απέναντι στον Παναθηναϊκό, στην αυριανή αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική της Super League (19:30).

Ο Ηλίας Χαραλάμπους ανακοίνωσε την αποστολή των Βοιωτών, έχοντας ως μοναδικό απόντα τον 21χρονο, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων.

Η αποστολή

Άνακερ, Ελιάσι, Πάντεα, Μανθάτης, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Λαμαράνα, Σουτ, Κωστή, Νίκας, Εντιαγέ, Συμελίδης, Γκούμας, Βρακάς, Παπαδόπουλος, Ούρσι, Μπάλντε, Ροντρίγκεζ, Μπάουσα, Εμμανουηλίδης, Κομπνάν, Οζέγκοβιτς.

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