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Τα δίνει... όλα για τον Πουέρτα ο Ολυμπιακός

Την ύστατη στιγμή, ο Ολυμπιακός φαίνεται να επανέρχεται για τον Γκουστάβο Πουέρτα και τα δίνει όλα για να κλείσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τον Κολομβιανό χαφ από τη Ρασίνγκ Σανταντέρ. 

Τα δίνει... όλα για τον Πουέρτα ο Ολυμπιακός
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Στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό και πάλι η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρότι έδειχναν αρχικά να έχουν... παραιτηθεί από την υπόθεση, έχουν κάνει τις τελευταίες ώρες δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του 23χρονου από την Ρασίνγκ Σανταντέρ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι «Πειραιώτες» έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία με την πλευρά του παίκτη, ενώ μένουν να διευθετηθούν και οι τελικές λεπτομέρειες για την καταβολή της απαιτούμενης ρήτρας στην ισπανική ομάδα.

Σύντομα αναμένονται εξελίξεις στο θέμα, με την υπόθεση να οδεύει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου σε... happy end για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα ολοκληρώσει έγκαιρα μια τεράστια κίνηση, την μεγαλύτερη της εποχής Μαρινάκη και θα δηλώσει τον παίκτη στην ευρωπαϊκή του λίστα για τους αγώνες στη League Phase του Europa League.

Το who is who του Πουέρτα

Ο 23χρονος θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ταλέντα της νέας γενιάς του κολομβιανού ποδοσφαίρου. Ο Πουέρτα έκανε τα πρώτα σημαντικά βήματα της καριέρας του στην Μπογκοτά, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συλλόγων.

Τον Ιανουάριο του 2023 αποκτήθηκε από τη Λεβερκούζεν, ενώ ακολούθησε ο δανεισμός του στη Νυρεμβέργη και στη συνέχεια η παρουσία του στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, με την οποία κατέκτησε το νταμπλ. Στη συνέχεια πέρασε από την Αγγλία και τη Χαλ, προτού βρει στη Ράσινγκ Σανταντέρ το σημαντικότερο μέχρι σήμερα βήμα της καριέρας του.

Ο Πουέρτα μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικός μέσος όσο και ως «οκτάρι», ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και σε πιο προωθημένο ρόλο.

Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 33 συμμετοχές, με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ, ενώ ήταν βασικό στέλεχος της Κολομβίας στο πρόσφατο Μουντιάλ.

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