Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Προβλημάτισε στην ήττα από τη Μονακό η Μαρσέιγ - Δύσκολη νίκη για τη Ρεν

Η Μονακό έκανε το «2 στα 2» στη Ligue 1 και πλέον είναι η μοναδική ομάδα που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με δύο νίκες. Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν 2-0 της Μαρσέιγ στο «Λουί ΙΙ», στο μεγάλο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Πάρις Μπρούνερ.

Ο 20χρονος Γερμανός επιθετικός βρήκε δίχτυα δύο φορές, ανοίγοντας το σκορ στο 13' και διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα στο 53', χαρίζοντας στην ομάδα του ένα σημαντικό τρίποντο.

Στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, η Ρεν πανηγύρισε μια δραματική νίκη με 3-2 επί της Λε Μαν. Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς προβάδισμα δύο τερμάτων, χάρη στα γκολ των Εστεμπάν Λεπόλ (5') και Βαλεντέν Ρονζιέ (26').

Η Λε Μαν, όμως, δεν παρέδωσε τα όπλα και με δύο τέρματα του Λουί Μαφουτά, στο 30' και το 54', έφερε το ματς στα ίσα. Στο 68' ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα και η Ρεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα.

Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Λεπόλ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και χάρισε στη Ρεν ένα τρίποντο με δραματικό τρόπο.

Τα αποτελέσματα

Λιλ - Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Στρασμπούρ - Λανς 2-1

Οσέρ - Ανζέ 1-3

Μπρεστ - Τουλούζ 1-2

Λοριάν - Τρουά 2-2

Λιόν - Χάβρη 1-1

Παρί FC - Νις 3-0

Ρεν - Λε Μαν 3-2

Μονακό - Μαρσέιγ 2-0