Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Super League

Μεγάλες συγκινήσεις αλλά και εκπλήξεις έκρυβε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League την Κυριακή (30/08), με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να περνούν νικηφόρα από τις έδρες του Αστέρα και Ατρομήτου αντίστοιχα, ενώ η ΑΕΚ... σκόνταψε κόντρα στην Κηφισιά και γνώρισε την πρώτη της απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα.

Η 2η αγωνιστική ολοκληρώνεται το βράδυ της Δευτέρας (31/8) με την εκτός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού κόντρα στον Λεβαδειακό, και πλέον οι ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη «στροφή», όπου το ενδιαφέρον χτυπάει κόκκινο.

Το αγωνιστικό τριήμερο ανοίγει το Σάββατο (5/9), με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Βόλο, ενώ το βράδυ η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Την Κυριακή (6/9), τα φώτα πέφτουν στο ΟΑΚΑ για τη σπουδαία μονομαχία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, ενώ η αυλαία πέφτει τη Δευτέρα (7/9) στην Τρίπολη με το Αστέρας AKTOR - Ηρακλής.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

19:00: Βόλος – Ολυμπιακός

21:00: ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

19:00: Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30: ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

18:00: Αστέρας AKTOR – Ηρακλής