Βαθμολογία Super League: Έκαναν το απόλυτο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, γκέλα για την ΑΕΚ
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League, μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής (30/8) για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Η πρώτη απώλεια βαθμών μεγάλης ομάδας στη φετινή Super League είναι γεγονός.
Όλα έδειχναν πως η αγωνιστική δράση της Κυριακής (30/8), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, θα ολοκληρωθεί με νίκες των φαβορί.
Ωστόσο, η Κηφισιά με γκολ του Μπένι στο 97', ανάγκασε την ΑΕΚ σε γκέλα (1-1) στη Λεωφόρο.
Αντίθετα, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αστέρα Aktor με 1-0 στην Τρίπολη, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε με ανατροπή τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 2-1.
Το 2 στα 2 στο πρωτάθλημα της Super League έκανε νωρίτερα και ο Άρης, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Σάββατο (29/08)
Βόλος Elabet – Ηρακλής 1-1
Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0
Κυριακή (30/08)
Άρης – ΟΦΗ 2-1
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2
Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 0-1
Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1
Δευτέρα (31/08)
19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
Βαθμολογία
- ΠΑΟΚ 6
- Παναιτωλικός 6
- Άρης 6
- Ολυμπιακός 6
- ΑΕΚ 4
- ΟΦΗ 3
- Ηρακλής 1
- Bόλος Elabet 1
- Κηφισιά 1*
- Παναθηναϊκός 0 **
- Καλαμάτα 0
- Ατρόμητος 0
- Αστέρας AKTOR 0
- Λεβαδειακός 0 *
*Ματς λιγότερο
**Δύο ματς λιγότερα
Επόμενη αγωνιστική (3η)
Σάββατο (5/9)
19:00 Βόλος Elabet – Ολυμπιακός
21:00 ΑΕΚ – Άρης
Κυριακή (6/9)
19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα
19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά
20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ