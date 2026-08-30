Βαθμολογία Super League: Έκαναν το απόλυτο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, γκέλα για την ΑΕΚ

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League, μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής (30/8) για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Βαθμολογία Super League: Έκαναν το απόλυτο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, γκέλα για την ΑΕΚ
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Η πρώτη απώλεια βαθμών μεγάλης ομάδας στη φετινή Super League είναι γεγονός.

Όλα έδειχναν πως η αγωνιστική δράση της Κυριακής (30/8), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, θα ολοκληρωθεί με νίκες των φαβορί.

Ωστόσο, η Κηφισιά με γκολ του Μπένι στο 97', ανάγκασε την ΑΕΚ σε γκέλα (1-1) στη Λεωφόρο.

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αστέρα Aktor με 1-0 στην Τρίπολη, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε με ανατροπή τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 2-1.

Το 2 στα 2 στο πρωτάθλημα της Super League έκανε νωρίτερα και ο Άρης, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο (29/08)

Βόλος Elabet – Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0

Κυριακή (30/08)

Άρης – ΟΦΗ 2-1

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 0-1

Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1

Δευτέρα (31/08)

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Βαθμολογία

  1. ΠΑΟΚ 6
  2. Παναιτωλικός 6
  3. Άρης 6
  4. Ολυμπιακός 6
  5. ΑΕΚ 4
  6. ΟΦΗ 3
  7. Ηρακλής 1
  8. Bόλος Elabet 1
  9. Κηφισιά 1*
  10. Παναθηναϊκός 0 **
  11. Καλαμάτα 0
  12. Ατρόμητος 0
  13. Αστέρας AKTOR 0
  14. Λεβαδειακός 0 *

*Ματς λιγότερο

**Δύο ματς λιγότερα

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Σάββατο (5/9)

19:00 Βόλος Elabet – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (6/9)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

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