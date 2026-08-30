Βαθμολογία Super League: Έκαναν το απόλυτο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, γκέλα για την ΑΕΚ

Η πρώτη απώλεια βαθμών μεγάλης ομάδας στη φετινή Super League είναι γεγονός.

Όλα έδειχναν πως η αγωνιστική δράση της Κυριακής (30/8), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, θα ολοκληρωθεί με νίκες των φαβορί.

Ωστόσο, η Κηφισιά με γκολ του Μπένι στο 97', ανάγκασε την ΑΕΚ σε γκέλα (1-1) στη Λεωφόρο.

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αστέρα Aktor με 1-0 στην Τρίπολη, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε με ανατροπή τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 2-1.

Το 2 στα 2 στο πρωτάθλημα της Super League έκανε νωρίτερα και ο Άρης, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο (29/08)

Βόλος Elabet – Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0

Κυριακή (30/08)

Άρης – ΟΦΗ 2-1

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 0-1

Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1

Δευτέρα (31/08)

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Βαθμολογία

ΠΑΟΚ 6 Παναιτωλικός 6 Άρης 6 Ολυμπιακός 6 ΑΕΚ 4 ΟΦΗ 3 Ηρακλής 1 Bόλος Elabet 1 Κηφισιά 1* Παναθηναϊκός 0 ** Καλαμάτα 0 Ατρόμητος 0 Αστέρας AKTOR 0 Λεβαδειακός 0 *

*Ματς λιγότερο

**Δύο ματς λιγότερα

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Σάββατο (5/9)

19:00 Βόλος Elabet – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (6/9)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ