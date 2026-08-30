Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1: «Ψυχρολουσία» στο 97’ για την Ένωση

ΑΕΚ και Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στη Λεωφόρο, για την δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Ένωση ήταν μπροστά στο σκορ από το 63’, με γκολ του Βάργκα, μέχρι τις καθυστερήσεις του αγώνα, ωστόσο η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρήκε τον τρόπο να σκοράρει στο 90+7’, με τον Μπένι.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Κηφισιά πατούσε καλύτερα στο χορτάρι στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ο Γιαγκνέ επιχείρησε σουτ εκτός περιοχής, με τον Στρακόσια να μπλοκάρει στο 6’. Λίγο αργότερα οι γηπεδούχοι άγγιξαν το γκολ. Ο Πόμπο σέντραρε από τα δεξιά με τον Σαγάλ να νικάει στον αέρα τον Μουκουντί, με την κεφαλιά του να περνάει λίγο άουτ στο 11’.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν εξαιρετική αμυντικά και η πρώτη ουσιαστική φάση της ΑΕΚ ήρθε στο 42’. Ο Μάγερ έφερε την μπάλα στην περιοχή, ο Γιόβιτς γύρισε το σώμα του υπό πίεση και σούταρε, αλλά ο Ραμίρες έδιωξε σε κόρνερ με τα πόδια. Η Ένωση μέσα σε λίγα λεπτά απείλησε και δεύτερη φορά. Ο Γιόβιτς τροφοδότησε τον Μάριν, όμως ο 25χρονος τερματοφύλακας απέκρουσε εντυπωσιακά και παραχώρησε το κόρνερ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Ρουμάνος μέσος ανέλαβε την εκτέλεση του κόρνερ, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά και ο Ραμίρες μπλόκαρε σταθερά. Στο πρώτο μισό η Κηφισιά μπήκε καλύτερα, με την ΑΕΚ να απειλεί στα τελευταία λεπτά, όμως οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ.

Με την επιστροφή των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, η ομάδα των βορείων προαστίων ήταν αυτή που απείλησε πρώτη. Ο Πόμπο έγινε αποδέκτης της μπάλας έξω από την περιοχή, βρήκε λίγο χώρο και έκανε το σουτ που ήταν όμως δυνατό και έφυγε πάνω από την εστία του Στρακόσα στο 61’.

Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 63’, όταν ο Μάριν συνεργάστηκε άψογα με τον Μάγερ, ο Ρουμάνος πάσαρε στον Βάργκα και εκείνος πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ραμίρες για το 1-0. Η Κηφισιά προσπάθησε να απαντήσει στο γκολ της Ένωσης, με να δυνατό σουτ του Θεοδωρίδη στο 74’, αλλά η μπάλα κόντραρε και βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσια.

Στο 90+3', οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα ποδοσφαιριστές, καθώς ο Βαν Άιμα αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και αποβλήθηκε. Η λύτρωση για τους γηπεδούχους ήρθε στο 90+7'. Ο Μπένι βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, εξαπέλυσε δυνατό σουτ και η μπάλα κατέληξε στη γωνία του Στρακόσια για το 1-1.

Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς

Κίτρινες: Γιαγκνέ 18’, Σόουζα 31’, Βαν Άιμα 57’, Ραμίρες 63’ – Κοϊτά 18’, Ρότα 63’

Κόκκινες: Βαν Άιμα 90+2'

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Λερόι, Βαν Άιμα, Ούγκο Σόουζα (81’ Χριστόπουλος), Ζολίμπουα, Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ (75’ Εμπουλά), Πόμπο, Αντονίσε (81’ Αποστολάκης), Ζέρσον (69’ Μάρτινς), Σαγάλ (69’ Θεοδωρίδης).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Βιτάλις (69’ Καΐρινεν), Μάριν, Κοϊτά (29’ Ζούμπκοφ), Μάγερ (69’ Μάνταλος), Βάργκα (82’ Ζίνι), Γιόβιτς.