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Διαψεύδει για Πουέρτα και Βάργκας ο Ολυμπιακός

Με ενημέρωσή της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός διαψεύδει οποιαδήποτε συμφωνία τόσο με τον Γκουστάβο Πουέρτα, όσο και με τον Ρούμπεν Βάργκας.

Διαψεύδει για Πουέρτα και Βάργκας ο Ολυμπιακός
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Μία... ανάσα από την απόκτηση του Πουέρτα φερόταν ο Ολυμπιακός, ωστόσο όπως υπογραμμίζουν οι «ερυθρόλευκοι» με επίσημη ενημέρωσή τους, δεν προκύπτει τη δεδομένη χρονική στιγμή οποιαδήποτε συμφωνία με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ για την απόκτηση του Κολομβιανού χαφ.

Τις τελευταίες ώρες, ξένα δημοσιεύματα έφερναν και πάλι την υπόθεση του 23χρονου στο φως για τους «ερυθρόλευκους», κάνοντας λόγο για συμφωνία τόσο με την πλευρά του παίκτη, όσο και με τους Ισπανούς. Κάτι τέτοιο απ' ό,τι φαίνεται απέχει πολύ από την πραγματικότητα καθότι ο Πουέρτα επιθυμεί να αγωνιστεί σε ένα πιο ανώτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό.

Διαψεύδει και για Βάργκας

Καμία συμφωνία δεν υπάρχει επίσης και με τον Ρούμπεν Βάργκας, με τη Σεβίλλη, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία να αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να παραχωρήσουν τον Ελβετό εξτρέμ.

Ο Βάργκας προέρχεται από μία σεζόν με 24 συμμετοχές στη Σεβίλλη, έχοντας πετύχει τρία γκολ και μοιράσει έξι ασίστ. Στη φετινή La Liga αγωνίστηκε για περίπου 20 λεπτά στην πρεμιέρα απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, όπου η ομάδα του επικράτησε με 2-1, ενώ δεν ήταν στην αποστολή στο πρόσφατο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

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