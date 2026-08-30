Δεν κρατιέται ο Φρανσίσκο: «Σύντομα νέο σπίτι, διαφορετική ομάδα, ίδιοι στόχοι»!

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αγωνίστηκε στα «παράθυρα» της FIBA με την Εθνική Γαλλίας. Έκανε το 2/2 με ευκολία μαζί με την ομάδα του, που συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία προς το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα, όμως, έρχεται η ώρα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο «Σίσκο» τις ερχόμενες μέρες θα αφήσει πίσω του την Εθνική, θα μπει στο αεροπλάνο να έρθει στην Ελλάδα, έτοιμος να… πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Αρχίζοντας προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και παρέα με τους νέους του συμπαίκτες.

Κάτι για το οποίο μοιάζει ανυπόμονος, όπως έδειξε και με ανάρτησή του στα social media. Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Τώρα σύντομα νέο σπίτι, διαφορετική ομάδα, ίδιοι στόχοι και ίδιο χρώμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συμπληρώνοντας το μήνυμά του με ένα Τριφύλλι.