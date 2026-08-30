· Παναθηναϊκός

Δεν κρατιέται ο Φρανσίσκο: «Σύντομα νέο σπίτι, διαφορετική ομάδα, ίδιοι στόχοι»!

Μόλις ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Γαλλίας, ο γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR έστειλε το μήνυμά του για το τι ακολουθεί. 

Δεν κρατιέται ο Φρανσίσκο: «Σύντομα νέο σπίτι, διαφορετική ομάδα, ίδιοι στόχοι»!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αγωνίστηκε στα «παράθυρα» της FIBA με την Εθνική Γαλλίας. Έκανε το 2/2 με ευκολία μαζί με την ομάδα του, που συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία προς το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα, όμως, έρχεται η ώρα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο «Σίσκο» τις ερχόμενες μέρες θα αφήσει πίσω του την Εθνική, θα μπει στο αεροπλάνο να έρθει στην Ελλάδα, έτοιμος να… πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Αρχίζοντας προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και παρέα με τους νέους του συμπαίκτες.

Κάτι για το οποίο μοιάζει ανυπόμονος, όπως έδειξε και με ανάρτησή του στα social media. Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Τώρα σύντομα νέο σπίτι, διαφορετική ομάδα, ίδιοι στόχοι και ίδιο χρώμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συμπληρώνοντας το μήνυμά του με ένα Τριφύλλι.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:30 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Τα highlights από την «ερυθρόλευκη» νίκη στην Τρίπολη (vid)

23:24 SUPER LEAGUE

Το γκολ της Κηφισιάς στις καθυστερήσεις που έκανε έξαλλο τον Mάρκο Νίκολιτς! (vid)

23:17 SUPER LEAGUE

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Super League

23:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν κρατιέται ο Φρανσίσκο: «Σύντομα νέο σπίτι, διαφορετική ομάδα, ίδιοι στόχοι»!

23:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην τελική ευθεία του Γκαμπριέλ Ζεσούς στη Μπαρτσελόνα

23:12 SUPER LEAGUE

Βαθμολογία Super League: Έκαναν το απόλυτο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, γκέλα για την ΑΕΚ

23:06 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ, αλλά μας απείλησαν αρκετά»

23:04 SUPER LEAGUE

Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1: «Ψυχρολουσία» στο 97’ για την Ένωση

23:00 SUPER LEAGUE

Λίσι: «Νίκη χαρακτήρα, αλλά και ποδοσφαίρου»

22:54 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 0-1: Ο Ζότα υπέγραψε το «ερυθρόλευκο» διπλό στην Τρίπολη για το 2/2

22:48 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Τα highlights από τη νίκη του Δικέφαλου στο Περιστέρι (video)

22:42 NBA

Οι Χιτ εξετάζουν την περίπτωση του Κόντσαρ μετά την αποδέσμευσή του από τους Τίμπεργουλβς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας