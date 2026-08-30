Νίκολιτς: «Δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια της Κηφισιάς, έπρεπε να φύγουμε με τους τρεις βαθμούς»

Η ΑΕΚ είδε τη νίκη να χάνεται μέσα από τα χέρια της στο φινάλε της αναμέτρησης με την Κηφισιά, καθώς ο Μπένι διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στη φάση της ισοφάρισης, ξεκαθαρίζοντας αρχικά πως δεν θέλει να υποτιμήσει την προσπάθεια της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο. Όπως ανέφερε το ζήτημα αφορά τον Ζίνι, ο οποίος δεν είχε επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, καθώς είχε αποχωρήσει προσωρινά προκειμένου να αλλάξει φανέλα.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

«Δεν θέλω να πω τίποτα, είμαι απογοητευμένος με όλο αυτό. Δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια της Κηφισιάς γιατί πάλεψε και δικαιούταν ένα γκολ. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες άλλες φορές ισχύουν, άλλες φορές ισχύουν διαφορετικά.

Δεν μπορούσαμε να έχουμε τους οπαδούς μας σήμερα στο γήπεδο αλλά βλέπουμε τώρα εκατοντάδες ανθρώπους μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Έπρεπε να έχουμε σβήσει το παιχνίδι, να το είχαμε τελειώσει, υπήρχαν κάποιες στιγμές που ίσχυαν οι κανονισμοί, δεν ίσχυαν, έπρεπε να μπουν οι παίκτες, δεν έπρεπε να μπουν. Δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην είναι εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, έπρεπε να φύγουμε με τους τρεις βαθμούς, φεύγουμε με έναν».