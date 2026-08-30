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Εκπληκτικός Μπάντιο, «οδήγησε» τη Σενεγάλη σε άνετη νίκη

Ακούραστος ο γκαρντ του Παναθηναϊκού, πέτυχε 22 πόντους στην άνετη επικράτηση της ομάδας του επί του Μάλι – Στους 3 έμεινε ο Εντιάι. 

Εκπληκτικός Μπάντιο, «οδήγησε» τη Σενεγάλη σε άνετη νίκη
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Τρίτο παιχνίδι μέσα σε τέσσερις μέρες για την Εθνική Σενεγάλης των Μπράνκου Μπάντιο και Μπαγέ Εντιάι. Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA στη ζώνη της Αφρικής, ο νέος άσος του Παναθηναϊκού AKTOR έκανε για δεύτερη σερί βραδιά εκπληκτικό ματς.

Η Σενεγάλη επικράτησε στην έδρα του Μάλι 97-71. Ο Μπάντιο είχε 22 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 8 ασίστ και 2 κλεψίματα! Όλα αυτά σε 32:59 συμμετοχής.

Ο Εντιάι του Ολυμπιακού, έμεινε στους 3 πόντους σε 22,5 λεπτά. Πήρε 4 ριμπάουντ, ενώ είχε και 2 ασίστ.

Πλέον, οι δύο παίκτες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τη Σενεγάλη και αναμένονται στην Ελλάδα για να ενσωματωθούν στις προετοιμασίες των αιωνίων.

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