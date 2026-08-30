Εκπληκτικός Μπάντιο, «οδήγησε» τη Σενεγάλη σε άνετη νίκη

Τρίτο παιχνίδι μέσα σε τέσσερις μέρες για την Εθνική Σενεγάλης των Μπράνκου Μπάντιο και Μπαγέ Εντιάι. Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA στη ζώνη της Αφρικής, ο νέος άσος του Παναθηναϊκού AKTOR έκανε για δεύτερη σερί βραδιά εκπληκτικό ματς.

Η Σενεγάλη επικράτησε στην έδρα του Μάλι 97-71. Ο Μπάντιο είχε 22 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 8 ασίστ και 2 κλεψίματα! Όλα αυτά σε 32:59 συμμετοχής.

Ο Εντιάι του Ολυμπιακού, έμεινε στους 3 πόντους σε 22,5 λεπτά. Πήρε 4 ριμπάουντ, ενώ είχε και 2 ασίστ.

Πλέον, οι δύο παίκτες ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τη Σενεγάλη και αναμένονται στην Ελλάδα για να ενσωματωθούν στις προετοιμασίες των αιωνίων.