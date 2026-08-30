Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ, αλλά μας απείλησαν αρκετά»

Στις ευκαιρίες που δημιούργησε αλλά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μιλώντας στη Nova μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα.

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητα της ομάδας του, επισημαίνοντας πως οι Πειραιώτες θα μπορούσαν να είχαν «καθαρίσει» νωρίτερα την αναμέτρηση, με βάση τις φάσεις που δημιούργησαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ

«Βάλαμε ένα γκολ μόνο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες θα μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα γκολ, αλλά μας απείλησαν αρκετά. Στα πρώτα δέκα λεπτά του παιχνιδιού δυσκολευτήκαμε, στην συνέχεια ανακτήσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Ήταν αυτό που προσπαθούμε και αυτό που δουλεύουμε, βγήκε αυτό στο γήπεδο και καταφέραμε να πετύχουμε το γκολ που θέλαμε».