Λίσι: «Νίκη χαρακτήρα, αλλά και ποδοσφαίρου»

Ο Αλέσιο Λίσι στάθηκε στη διαφορετική εικόνα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, μιλώντας στη Nova μετά τη νίκη του Δικεφάλου.

Ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων» αναφέρθηκε στη μεταμόρφωση της ομάδας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε στον Τάχα Άλι, τονίζοντας πως η παρουσία του έπαιξε καθοριστικό ρόλο και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λίσι

«Είναι μία νίκη χαρακτήρα αλλά και ποδοσφαίρου. Στο πρώτο μέρος δικαιούμασταν να προηγούμαστε τουλάχιστον με ένα γκολ διαφορά, ήμασταν εξαιρετικοί, στο δεύτερο μέρος χάσαμε την μεσαία γραμμή και ήταν καλύτεροι από εμάς στα πρώτα λεπτά, κάναμε τις αλλαγές για να περάσουμε μπροστά, το δικαιούμασταν και το πετύχαμε».

Για τον Άλι: «Ο Τάχα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός για εμάς, που δεν τον είχαμε δυστυχώς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια λόγω τραυματισμού, μία σπουδαία μεταγραφή και είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε κοντά μας».