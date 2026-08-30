Οι Χιτ εξετάζουν την περίπτωση του Κόντσαρ μετά την αποδέσμευσή του από τους Τίμπεργουλβς

Μόλις μία ημέρα κράτησε η παρουσία του Τζον Κόντσαρ στο ρόστερ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Ο 30χρονος γκαρντ αποκτήθηκε μέσω trade από τη Γιούτα, όμως οι «λύκοι» αποφάσισαν να τον αποδεσμεύσουν, καθώς δεν βρισκόταν στα πλάνα τους για τη νέα σεζόν.

Πλέον, ο Κόντσαρ αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τους Μαϊάμι Χιτ να εμφανίζονται ως ένας από τους πιθανούς προορισμούς του. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπρετ Σίγκελ, το Μαϊάμι είχε δείξει πραγματικό ενδιαφέρον για την απόκτησή του και κατά την περίοδο που αγωνιζόταν στους Μέμφις Γκρίζλις.

Οι Χιτ διαθέτουν αυτή τη στιγμή μία διαθέσιμη θέση στο ρόστερ τους και, ως εκ τούτου, η περίπτωση του Κόντσαρ αναμένεται να εξεταστεί. Ο έμπειρος περιφερειακός αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν σε Μέμφις και Γιούτα, έχοντας συνολικά 4,4 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 19,9 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Παράλληλα, μέτρησε 1,5 κλέψιμο κατά μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας το αμυντικό του προφίλ.