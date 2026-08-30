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Αντίπαλοι ΑΕΚ: «Διπλό» με Δουβίκα η Κόμο στη Νάπολι

Ο Τάσος Δουβίκας για ακόμα ένα ματς ήταν εξαιρετικός.

Αντίπαλοι ΑΕΚ: «Διπλό» με Δουβίκα η Κόμο στη Νάπολι
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Μεγάλη νίκη για την Κόμο στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», καθώς η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας επικράτησε 2-1 της Νάπολι, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της αγωνιστικής.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League μπήκε δυνατά και πήρε το προβάδισμα στο 17ο λεπτό με τον Μπατούρινα. Η Νάπολι αντέδρασε άμεσα και στο 30' έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τον Χόιλουντ.

Η Κόμο, ωστόσο, είχε την τελευταία λέξη. Στο 34ο λεπτό ο Τάσος Δουβίκας βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-1 και χαρίζοντας στην ομάδα του ένα σπουδαίο «διπλό» μέσα στην έδρα των πρωταθλητών.

Έτσι, η Κόμο έστειλε ηχηρό μήνυμα ενόψει και της ευρωπαϊκής της παρουσίας, ενώ ο Δουβίκας ήταν εκείνος που υπέγραψε τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του.

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