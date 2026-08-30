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Κηφισιά - ΑΕΚ: Ο λόγος που ο Νίκολιτς έκανε αλλαγή τον Κοϊτά στο 29ο λεπτό (video)

Ο Μάρκο Νίκολιτς εξέπληξε τους πάντες όταν αποφάσισε να κάνει αλλαγή μόλις στο 29', χωρίς να υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού.

Κηφισιά - ΑΕΚ: Ο λόγος που ο Νίκολιτς έκανε αλλαγή τον Κοϊτά στο 29ο λεπτό (video)
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Σε μια ασυνήθιστη κίνηση προχώρησε ο Μάρκο Νίκολιτς μόλις στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε να επέμβει πολύ νωρίς στο παιχνίδι, αποσύροντας τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού.

Στη θέση του πέρασε ο Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ, με τον Λόβρο Μάγερ να μετατοπίζεται στην αριστερή πλευρά και τον Ουκρανό να παίρνει θέση στα δεξιά.

Ο Νίκολιτς δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του στο πρώτο 20λεπτο, με την Κηφισιά να είναι ιδιαίτερα απειλητική και να έχει 6 τελικές προσπάθειες έναντι καμίας της ΑΕΚ.

Ο λόγος της αντικατάστασης του Κοϊτά είχε να κάνει τόσο με την αγωνιστική του εικόνα, όσο και με το γεγονός ότι είχε ήδη αντικρίσει κίτρινη κάρτα και κινδύνευε να αποβληθεί, καθώς φαινόταν εκνευρισμένος και μάλιστα οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για δεύτερη κίτρινη σε ένα φάουλ που έκανε.

Δείτε τη στιγμή της αλλαγής:

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