«Σεφτέ» στις νίκες για τη Γιουνάιτεντ με «5αρα» και πρωταγωνιστή Μπρούνο κόντρα στην Ίπσουιτς
Την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League σημείωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Κάρικ επικράτησε με 5-2 της Ίπσουιτς στο «Ολντ Τράφορντ» χάρη στο χατ-τρικ του αρχηγού της, Μπρούνο Φερνάντες.
Με εντελώς διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που έδειξε στην πρεμιέρα κόντρα στη Χαλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έβγαλε αντίδραση, διαλύοντας την Ίπσουιτς με 5-2 στο «Ολντ Τράφορντ» για την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League.
Οι φιλοξενούμενοι πάγωσαν τους πάντες στο 29' με το γκολ του Ντέιβις από ασίστ του Φατάου, όμως η απάντηση των «κόκκινων διαβόλων» ήταν σαρωτική.
Περίπου 11 λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 40', ο Μπρούνο Φερνάντες ισοφάρισε με δυνατό σουτ, ενώ η ανατροπή ήρθε στο 56' με αυτογκόλ του Γκριβς έπειτα από προσπάθεια του Μαγκουάιρ.
Στη συνέχεια, ο Πορτογάλος σταρ και αρχηγός της ομάδας πήρε το όπλο του, σκοράροντας στο 61' με πέναλτι, ενώ στο 68' ολοκλήρωσε με ωραία προσπάθεια το χατ-τρικ.
Ο Εμπουεμό στο 82' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-1 με ψηλοκρεμαστό πλασέ. Το μόνο που κατάφερε η Ίπσουιτς ήταν να μειώσει στο 90+2' με τον Άκπομ, εκμεταλλευόμενος λάθος του Μαρτίνες, διαμορφώνοντας το τελικό 5-2.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στην Premier League
Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4
(56' Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, Τσερκί 54', 59')
Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
(60' Ίσακ, 80' Μουνιόθ - 24' Εντογιέ, 70' πέν. Γκιμπς-Γουάιτ)
Μπόρνμουθ - Έβερτον 1-1
(41΄ Σκοτ - 90΄+2΄ Ταρκόφσκι)
Κόβεντρι - Χαλ 0-1
(82΄ Μίλαρ)
Τότεναμ - Νιούκαστλ 0-2
(62΄ Ελάνγκα, 72΄ Ουϊσα)
Τσέλσι - Μπράιτον 4-3
(4΄ Λάβια, 14΄ Νέτο, 32΄ Ζοάο Πέδρο, 74΄ Πάλμερ - 36΄ Γιαλκουγιέ, 63΄ αυτ. Ζοάο Πέδρο, 90΄+6΄ Γκρος)
Λιντς - Μπρέντφορντ 1-1
(79΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 41΄ Σάντε)
Σάντερλαντ - Φούλαμ 1-0
(75΄ Ιζιντόρ)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 5-2
(40΄, 61΄ πεν., 68΄ Φερνάντες, 56΄ αυτ. Γκριβς, 82΄ Μπουμό - 29΄ Ντέιβις, 90΄+1΄ Άκπομ)
Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08, 22:00