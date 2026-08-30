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«Σεφτέ» στις νίκες για τη Γιουνάιτεντ με «5αρα» και πρωταγωνιστή Μπρούνο κόντρα στην Ίπσουιτς

Την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League σημείωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Κάρικ επικράτησε με 5-2 της Ίπσουιτς στο «Ολντ Τράφορντ» χάρη στο χατ-τρικ του αρχηγού της, Μπρούνο Φερνάντες.

«Σεφτέ» στις νίκες για τη Γιουνάιτεντ με «5αρα» και πρωταγωνιστή Μπρούνο κόντρα στην Ίπσουιτς
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Με εντελώς διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που έδειξε στην πρεμιέρα κόντρα στη Χαλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έβγαλε αντίδραση, διαλύοντας την Ίπσουιτς με 5-2 στο «Ολντ Τράφορντ» για την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League.

Οι φιλοξενούμενοι πάγωσαν τους πάντες στο 29' με το γκολ του Ντέιβις από ασίστ του Φατάου, όμως η απάντηση των «κόκκινων διαβόλων» ήταν σαρωτική.

Περίπου 11 λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 40', ο Μπρούνο Φερνάντες ισοφάρισε με δυνατό σουτ, ενώ η ανατροπή ήρθε στο 56' με αυτογκόλ του Γκριβς έπειτα από προσπάθεια του Μαγκουάιρ.

Στη συνέχεια, ο Πορτογάλος σταρ και αρχηγός της ομάδας πήρε το όπλο του, σκοράροντας στο 61' με πέναλτι, ενώ στο 68' ολοκλήρωσε με ωραία προσπάθεια το χατ-τρικ.

Ο Εμπουεμό στο 82' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-1 με ψηλοκρεμαστό πλασέ. Το μόνο που κατάφερε η Ίπσουιτς ήταν να μειώσει στο 90+2' με τον Άκπομ, εκμεταλλευόμενος λάθος του Μαρτίνες, διαμορφώνοντας το τελικό 5-2.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στην Premier League

Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4

(56' Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, Τσερκί 54', 59')

Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

(60' Ίσακ, 80' Μουνιόθ - 24' Εντογιέ, 70' πέν. Γκιμπς-Γουάιτ)

Μπόρνμουθ - Έβερτον 1-1

(41΄ Σκοτ - 90΄+2΄ Ταρκόφσκι)

Κόβεντρι - Χαλ 0-1

(82΄ Μίλαρ)

Τότεναμ - Νιούκαστλ 0-2

(62΄ Ελάνγκα, 72΄ Ουϊσα)

Τσέλσι - Μπράιτον 4-3

(4΄ Λάβια, 14΄ Νέτο, 32΄ Ζοάο Πέδρο, 74΄ Πάλμερ - 36΄ Γιαλκουγιέ, 63΄ αυτ. Ζοάο Πέδρο, 90΄+6΄ Γκρος)

Λιντς - Μπρέντφορντ 1-1

(79΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 41΄ Σάντε)

Σάντερλαντ - Φούλαμ 1-0

(75΄ Ιζιντόρ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 5-2

(40΄, 61΄ πεν., 68΄ Φερνάντες, 56΄ αυτ. Γκριβς, 82΄ Μπουμό - 29΄ Ντέιβις, 90΄+1΄ Άκπομ)

Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08, 22:00

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