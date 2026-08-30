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Στήριξη της Εθνικής στον Κωνσταντέλια μετά τη ρήξη χιαστού (pic)

Η Εθνική Ελλάδας έστειλε το δικό της μήνυμα συμπαράστασης στον Γιάννη Κωνσταντέλια, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ.

Στήριξη της Εθνικής στον Κωνσταντέλια μετά τη ρήξη χιαστού (pic)
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Άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο ντεμπούτο του στη Bundesliga με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πρόλαβε να πετύχει το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα, όμως λίγα λεπτά αργότερα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, γεγονός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στο πλευρό του 23χρονου άσου στάθηκε άμεσα η Εθνική Ελλάδας, η οποία έστειλε μήνυμα στήριξης μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, η «γαλανόλευκη» δημιούργησε ένα story με ευχές για ταχεία ανάρρωση, με τα αρχικά των λέξεων να σχηματίζουν το όνομα «Ντέλιας», σε μια ξεχωριστή κίνηση συμπαράστασης προς τον διεθνή άσο.

Το μήνυμα της Εθνικής Ελλάδας στα social media:

«Ν-α έχεις δύναμη

Τ-ίποτε δεν θα σε σταματήσει

Ε-ίμαστε δίπλα σου

Λ-επτό με το λεπτό

Ι-σχυρή θέληση

Α-νυπομονούμε να σε απολαύσουμε πάλι

Σ-ιδερένιος!»

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