Αντίπαλοι ΑΕΚ: Εντυπωσιακή η Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε το τρία στα τρία - Δείτε βίντεο
Η Ρεάλ Μαδρίτης, αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, προελαύνει στο ξεκίνημα της La Liga.
Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε το απόλυτο ξεκίνημά της στη LaLiga, επικρατώντας άνετα της νεοφώτιστης Μάλαγα με 4-0 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», πανηγυρίζοντας τρία γκολ μέσα στο πρώτο μισάωρο και ακόμη ένα στις καθυστερήσεις.
Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό, όταν εκμεταλλεύτηκε μια αδράνεια της άμυνας, απέφυγε τρεις αντιπάλους και με χαμηλό σουτ νίκησε τον Αλφόνσο Ερέρο. Επτά λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας της Μάλαγα πέτυχε αυτογκόλ, καθώς στην προσπάθειά του να απομακρύνει κεφαλιά του Μπέλινγχαμ μπλέχτηκε με συμπαίκτη του.
Στο 30ό λεπτό, ο Κιλιάν Εμπαπέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, στέλνοντας με βολέ στα δίχτυα τη σέντρα του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ. Ο Μπέλινγχαμ είχε δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ το τελικό 4-0 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Αρντά Γκιουλέρ.
Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με εννέα βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές, δύο περισσότερους από Ατλέτικο Μαδρίτης και Αλαβές. Η Μπαρτσελόνα είναι τέταρτη με έξι βαθμούς, έχοντας όμως έναν αγώνα λιγότερο.
Δείτε τα highlights:
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής της LaLiga:
Ρασίνγκ Σανταντέρ - Έλτσε 3-2
(15', 21', 36' Ζαμπιρί - 78' Μπούμπα Σανγκαρέ, 79' Νίνιο)
Αλαβές - Βιγιαρεάλ 1-0
(31' Μπογέ)
Λεβάντε - Μπέτις 5-2
(24΄ Ντε Λα Φουέντε, 45+1΄ Μπαρντέλι, 56΄,70΄ Μπρουγκέ, 90+5΄ Ολασαγκάστι -
34΄ Μπαρτρά, 45+4΄ Ρικέλμε)
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Εσπανιόλ 2-1
(4΄ Μπαρενετσέα, 61΄ Όσκαρσον - 45΄ Φερνάντεθ)
Σεβίλη - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3
(66` Σιέρα - 4`, 33` Μπαένα, 26` Λουκμαν)
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάλαγα 4-0
(19΄ Μπέλινγχαμ, 26΄ αυτ. Ερέρο, 30΄ Μπαπέ, 90+1΄, Γκιουλέρ)
Λα Κορούνια - Βαλένθια 30/08
Θέλτα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 30/08
Οσασούνα - Χετάφε 31/08
Μπαρτσελόνα - Ράγιο Βαγεκάνο 31/08
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 9 -3αγ.
Αλαβές 7 -3αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 7 -3αγ.
Σεβίλη 6 -3αγ.
Μπέτις 6 -3αγ.
Μπαρτσελόνα 6
Οσασούνα 4
Λεβάντε 4 -3αγ.
Σανταντέρ 4 -3αγ.
Σοσιεδάδ 3 -3αγ.
Εσπανιόλ 3 -3αγ.
Χετάφε 3
Βιγιαρεάλ 2 -3αγ.
Λα Κορούνια 2
Θέλτα 1
Βαλένθια 1
Ελτσε 1 -3αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 1
Μάλαγα 1 -3αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 0