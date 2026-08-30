Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου FIBA: Εύκολα η Γαλλία, δεν χρειάστηκε ο Φρανσίσκο, άστοχος Φουρνιέ

Ο… περίπατος της Γαλλίας στο Group L των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA, συνεχίζεται. Οι «τρικολόρ» θα είναι πρώτοι και με τη νίκη τους στη Σουηδία ουσιαστικά το «σφράγισαν». Το τελικό 84-69 δείχνει τη διαφορά των δύο ομάδων, παρά τη χαλαρότητα των Γάλλων.

Οι «τρικολόρ» έχουν πλέον ρεκόρ 7-1, με τους Σουηδούς να είναι στο 4-4 στη 2η θέση. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αγωνίστηκε 19:47, πετυχαίνοντας 9 πόντους με 3/11 σουτ. Είχε όμως, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Ο Εβάν Φουρνιέ από την άλλη, σε 28:37 συμμετοχής, έμεινε στους 2 πόντους. Με 1/7 (0/5 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Κορυφαίος των νικητών ο Ουενμπανιάμα, με 18 πόντους και 6/7 σουτ, ενώ μάζεψε και 8 ριμπάουντ.