Κηφισιά - ΑΕΚ: Οι συνθέσεις των ομάδων

Η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για τη δεύτερη αγωνιστική της στη Stoiximan Super League και έγιναν γνωστές οι επιλογές των Σεμπάστιαν Λέτο και Μάρκο Νίκολιτς.

Κηφισιά - ΑΕΚ: Οι συνθέσεις των ομάδων
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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά στη Λεωφόρο για τη δεύτερη αγωνιστική της στη Stoiximan Super League και έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των ομάδων.

Ο Μάρκο Νίκολιτς διατήρησε αναλλοίωτη την αμυντική του γραμμή σε σχέση με τη ρεβάνς απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας. Ο Στρακόσα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα και Πήλιο να καλύπτουν τα δύο άκρα και τους Μουκουντί και Ρέλβας να αποτελούν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή βρίσκεται η βασική αλλαγή του Νίκολιτς, καθώς ο Βιτάλις παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα, έχοντας δίπλα του τον Μάριν. Στα άκρα θα αγωνιστούν οι Κοϊτά και Μάγερ. Στην επίθεση, ο προπονητής της ΑΕΚ επέλεξε να εμπιστευτεί το δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς.

Από την πλευρά των γηπεδούχων στο αρχικό σχήμα βρίσκονται οι Ραμίρες, Λερόι, Ρόσον, Ούγκο Σόουζα, Ζολίμπουα, Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ, Πόμπο, Αντονίσε, Ζέρσον και Σαγκάλ.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Βιτάλις, Μάριν, Κοϊτά, Μάγερ, Βάργκα, Γιόβιτς.

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