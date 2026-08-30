Ο «ασταμάτητος» Βεζένκοφ έκανε "φύλλο και φτερό" τη Ρουμανία και χάρισε τη νίκη στη Βουλγαρία

Ασταμάτητος ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ στο παιχνίδι της Βουλγαρίας κόντρα με αντίπαλο τη Ρουμανία στην Τουλσέα για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού και MVP της EuroLeague, πήρε τη χώρα του από το... χέρι και με μια ξεχωριστή ραψωδία, την οδήγησε στη νίκη με 103-86 εκτός έδρας.

Σε 34' λεπτά παρουσίας του στο παρκέ, ο 31χρονος άσος πέτυχε 36 πόντους (9/11 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 6/7 βολές), μάζεψε 9 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ, σημειώνοντας συνολικά 46 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Κάπως έτσι, η ομάδα του βελτίωσε το ρεκόρ της στον όμιλο, πιάνοντας Ρουμανία και Δανία στο 1-1 και πλέον ελπίζει στο να συνεχίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-34, 48-57, 66-77, 86-103