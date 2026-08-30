«Πάει για Πουέρτα μέσω... Νότιγχαμ ο Ολυμπιακός!»

Νέα δεδομένα προκύπτουν από την Κολομβία για την υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα, με τον Ολυμπιακό να φέρεται να επανέρχεται δυναμικά για την απόκτηση του διεθνούς μέσου.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο δημοσιογράφος Σιέρα, ο 22χρονος χαφ βρίσκεται ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων του Βαγγέλη Μαρινάκη και του ποδοσφαιρικού του ομίλου. Το πλάνο που εξετάζεται προβλέπει την απόκτησή του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και στη συνέχεια τον δανεισμό του στον Ολυμπιακό για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Πουέρτα μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικός μέσος όσο και ως «οκτάρι», ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και σε πιο προωθημένο ρόλο. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 33 συμμετοχές, με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ.

Η ανάρτηση

«Ο Ευάγγελος Μαρινάκης και η ομάδα του ετοιμάζουν αντεπίθεση για τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος έχει γίνει ο κύριος στόχος τους. Προτείνουν στον Κολομβιανό να υπογράψει με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και να πάει δανεικός φέτος στον Ολυμπιακό, ώστε να αγωνιστεί στο Europa League!»