· Αστέρας Τρίπολης · Ολυμπιακός

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη

Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την εκτός έδρας δοκιμασία του Ολυμπιακού στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα AKTOR στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Τρίπολη από τον Αστέρα AKTOR φιλοξενείται ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League (30/08, 21:00).

Οι «Πειραιώτες» θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα την πορεία τους στο πρωτάθλημα, με την αναμέτρηση κόντρα στους «Αρκάδες» ωστόσο να κρύβει αρκετούς κινδύνους.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του παιχνιδιού έγιναν γνωστές και οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος τεχνικός θα δώσει για πρώτη φορά φανέλα βασικού στο πρωτάθλημα σε Τικνιζιάν και Σάλιακα, ενώ στο κέντρο της άμυνας θα βρίσκονται Πιρόλα και Ρέτσος.

Σιπιόνι και Έσε συνθέτουν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, ενώ ψήφο εμπιστοσύνης για τα άκρα της επίθεσης δόθηκε σε Ζότα Σίλβα και Ρόκα.

Ο Ελ Κααμπί θα βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος με τον Τσικίνιο να κινείται από πίσω του σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ρόκα, Σίλβα, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Αστέρα AKTOR: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Λάσκαρης, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλης, Γκονζάλες, Μπαρτόλο, Κετού, Ορόσκο, Ρικαρντίνιο.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:16 SUPER LEAGUE

Κηφισιά - ΑΕΚ: Οι συνθέσεις των ομάδων

20:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικός διευθυντής Ντόρτμουντ: «Ο Γιάννης έχει την απόλυτη στήριξή μας»

20:07 SUPER LEAGUE

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη

20:02 EUROBASKET

Ο «ασταμάτητος» Βεζένκοφ έκανε "φύλλο και φτερό" τη Ρουμανία και χάρισε τη νίκη στη Βουλγαρία

20:01 SUPER LEAGUE

LIVE Ατρόμητος - ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική της Super League

19:40 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στο… κάδρο ο Γκασαμά για την άμυνα

19:38 SUPER LEAGUE

«Πολύ κοντά στον Ολυμπιακό ο Ντοντό»

19:29 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι δύο προπονητές

19:24 GREEK BASKET LEAGUE

Συνεχίζει στην Μύκονο ο Καλίντ Μουρ

19:16 MUNDOBASKET

Ματέο: «Δύσκολος αγώνας, η Ελλάδα θέλει οπωσδήποτε τη νίκη»

19:16 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Άρχισε τα μαγικά ο Λούζα - Το βίντεο από όσα έκανε στην πρώτη του προπόνηση

19:15 SUPER LEAGUE

LIVE Άρης - ΟΦΗ για την 2η αγωνιστική της Super League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας