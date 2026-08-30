Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη

Στην Τρίπολη από τον Αστέρα AKTOR φιλοξενείται ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League (30/08, 21:00).

Οι «Πειραιώτες» θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα την πορεία τους στο πρωτάθλημα, με την αναμέτρηση κόντρα στους «Αρκάδες» ωστόσο να κρύβει αρκετούς κινδύνους.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του παιχνιδιού έγιναν γνωστές και οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος τεχνικός θα δώσει για πρώτη φορά φανέλα βασικού στο πρωτάθλημα σε Τικνιζιάν και Σάλιακα, ενώ στο κέντρο της άμυνας θα βρίσκονται Πιρόλα και Ρέτσος.

Σιπιόνι και Έσε συνθέτουν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, ενώ ψήφο εμπιστοσύνης για τα άκρα της επίθεσης δόθηκε σε Ζότα Σίλβα και Ρόκα.

Ο Ελ Κααμπί θα βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος με τον Τσικίνιο να κινείται από πίσω του σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ρόκα, Σίλβα, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Αστέρα AKTOR: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Λάσκαρης, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλης, Γκονζάλες, Μπαρτόλο, Κετού, Ορόσκο, Ρικαρντίνιο.