· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Στο… κάδρο ο Γκασαμά για την άμυνα

Ενώ το θέμα του χαφ «καίει» τον Παναθηναϊκό, δεν αποκλείεται να υπάρξουν προσθήκες και σε άλλες θέσεις, με τον Νέιθαμ Γκασαμά να είναι ένα όνομα που επανέρχεται στο προσκήνιο. 

Παναθηναϊκός: Στο… κάδρο ο Γκασαμά για την άμυνα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πυρετώδεις διεργασίες για την περίπτωση του κεντρικού χαφ που θέλει να αποκτήσει. Οι μέρες πλέον δεν είναι πολλές και στο «τριφύλλι»… τρέχουν, για να ολοκληρώσουν την καλύτερη δυνατή επιλογή, κινούμενοι κάτω από άκρα μυστικότητα.

Παράλληλα, υπάρχουν κι άλλα ανοιχτά μέτωπα. Όπως η προοπτική ενίσχυσης στην άμυνα, μετά την αποχώρηση του Τουμπά, ενώ ο αποκλεισμός του Ζαρουρί από την αποστολή, ίσως να σημαίνει εξέλιξη και με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πιθανή αποχώρηση του οποίου, θα πρέπει να καλυφθεί.

Ένα όνομα που φαίνεται να… αναθερμαίνεται στο «τριφύλλι», είναι αυτό του Νέιθαν Γκασαμά. Ο αμυντικός της Μπάλτικα είχε απασχολήσει όταν το θέμα του Φαν Ντρόνγκελεν έδειχνε να μην προχωρά.

Πρόκειται για στόπερ ύψους 1.92, είναι αριστεροπόδαρος και παίζει στη Ρωσία την τελευταία τριετία. Διεθνής με το Μάλι. O 25χρονος έχει την τρέχουσα σεζόν 6 συμμετοχές και 2 ασίστ, ενώ μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερό μπακ.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:16 SUPER LEAGUE

Κηφισιά - ΑΕΚ: Οι συνθέσεις των ομάδων

20:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικός διευθυντής Ντόρτμουντ: «Ο Γιάννης έχει την απόλυτη στήριξή μας»

20:07 SUPER LEAGUE

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη

20:02 EUROBASKET

Ο «ασταμάτητος» Βεζένκοφ έκανε "φύλλο και φτερό" τη Ρουμανία και χάρισε τη νίκη στη Βουλγαρία

20:01 SUPER LEAGUE

LIVE Ατρόμητος - ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική της Super League

19:40 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στο… κάδρο ο Γκασαμά για την άμυνα

19:38 SUPER LEAGUE

«Πολύ κοντά στον Ολυμπιακό ο Ντοντό»

19:29 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι δύο προπονητές

19:24 GREEK BASKET LEAGUE

Συνεχίζει στην Μύκονο ο Καλίντ Μουρ

19:16 MUNDOBASKET

Ματέο: «Δύσκολος αγώνας, η Ελλάδα θέλει οπωσδήποτε τη νίκη»

19:16 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Άρχισε τα μαγικά ο Λούζα - Το βίντεο από όσα έκανε στην πρώτη του προπόνηση

19:15 SUPER LEAGUE

LIVE Άρης - ΟΦΗ για την 2η αγωνιστική της Super League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας