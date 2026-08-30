Παναθηναϊκός: Στο… κάδρο ο Γκασαμά για την άμυνα

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πυρετώδεις διεργασίες για την περίπτωση του κεντρικού χαφ που θέλει να αποκτήσει. Οι μέρες πλέον δεν είναι πολλές και στο «τριφύλλι»… τρέχουν, για να ολοκληρώσουν την καλύτερη δυνατή επιλογή, κινούμενοι κάτω από άκρα μυστικότητα.

Παράλληλα, υπάρχουν κι άλλα ανοιχτά μέτωπα. Όπως η προοπτική ενίσχυσης στην άμυνα, μετά την αποχώρηση του Τουμπά, ενώ ο αποκλεισμός του Ζαρουρί από την αποστολή, ίσως να σημαίνει εξέλιξη και με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πιθανή αποχώρηση του οποίου, θα πρέπει να καλυφθεί.

Ένα όνομα που φαίνεται να… αναθερμαίνεται στο «τριφύλλι», είναι αυτό του Νέιθαν Γκασαμά. Ο αμυντικός της Μπάλτικα είχε απασχολήσει όταν το θέμα του Φαν Ντρόνγκελεν έδειχνε να μην προχωρά.

Πρόκειται για στόπερ ύψους 1.92, είναι αριστεροπόδαρος και παίζει στη Ρωσία την τελευταία τριετία. Διεθνής με το Μάλι. O 25χρονος έχει την τρέχουσα σεζόν 6 συμμετοχές και 2 ασίστ, ενώ μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερό μπακ.