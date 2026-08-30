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«Πολύ κοντά στον Ολυμπιακό ο Ντοντό»

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Αλφρέντο Πεντούλα, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντοντό από τη Φιορεντίνα, με τη Νότιγχαμ να εμπλέκεται στην υπόθεση.

«Πολύ κοντά στον Ολυμπιακό ο Ντοντό»
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Δημοσίευμα από την Ιταλία κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές του Ντοντό με τον Ολυμπιακό, δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση που έχει ανοίξει για τα... καλά τα τελευταία 24ωρα.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ, Αλφρέντο Πεντούλα, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου δεξιού οπισθοφύλακα, ενώ στην ανάρτησή του στο «X» εμπλέκει και τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία ενδεχομένως να αποτελέσει τον ενδιάμεσο σταθμό προκειμένου ο Βραζιλιάνος να πειστεί και να έρθει τελικώς στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, η επικείμενη μετακίνηση του Ντοντό στους Πειραιώτες μπορεί να σχετίζεται και με την πιθανή αποχώρηση του Ροντινέι από το ρόστερ, τον οποίο οι Βραζιλιάνοι «στέλνουν» στη Σάντος και το Σάο Πάολο.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός έχει ήδη ανακοινώσει πρόσφατα τον Μάρκους Πέντερσεν να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ τον ρόλο του back-up στο δεξί άκρο της άμυνας έχει ο Μανώλης Σάλιακας.

Την περσινή σεζόν, ο Ντοντό κατέγραψε συνολικά 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 3.907' αγωνιστικά λεπτά.

Είναι επίσης διεθνής με την εθνική του ομάδα, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 16 εκατομμύρια ευρώ.

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