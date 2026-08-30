Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι δύο προπονητές
Δείτε τις επιλογές για τις ενδεκάδες στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ.
Να αφήσει πίσω του τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπραν καλείται ο ΠΑΟΚ, που επιστρέφει στην ελληνική πραγματικότητα.
Αντίπαλός του είναι ο Ατρόμητος στο Περιστέρι ((30/8, 20:15, Novasports 4HD) για την 2η αγωνιστική της Super League.
Περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα, ο Αλέσιο Λίσιο έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Δικεφάλου, την οποία αποτελούν οι: Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μπάμπα, Τέιλορ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Άλι, Εντιαγέ
Αναλυτικά οι συνθέσεις:
Ατρόμητος (Ν. Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, , Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Νούνιες, Τσούμπερ, Τσιλούλης
ΠΑΟΚ (Α. Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μπάμπα, Ζαφείρης, Τέιλορ, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Άλι, Εντιαγέ