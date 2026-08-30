Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι δύο προπονητές

Να αφήσει πίσω του τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπραν καλείται ο ΠΑΟΚ, που επιστρέφει στην ελληνική πραγματικότητα.

Αντίπαλός του είναι ο Ατρόμητος στο Περιστέρι ((30/8, 20:15, Novasports 4HD) για την 2η αγωνιστική της Super League.

Περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα, ο Αλέσιο Λίσιο έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Δικεφάλου, την οποία αποτελούν οι: Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μπάμπα, Τέιλορ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Άλι, Εντιαγέ

Αναλυτικά οι συνθέσεις:

Ατρόμητος (Ν. Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, , Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Νούνιες, Τσούμπερ, Τσιλούλης

ΠΑΟΚ (Α. Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μπάμπα, Ζαφείρης, Τέιλορ, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Άλι, Εντιαγέ