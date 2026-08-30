Παναθηναϊκός: Άρχισε τα μαγικά ο Λούζα - Το βίντεο από όσα έκανε στην πρώτη του προπόνηση

Με τον Ιμράν Λούζα να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Τριφυλλιού για την αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό (31/8, 19:30).

Ο Μαροκινός μέσος ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα και μάλιστα συμπεριλήφθηκε από τον Τζέικομπ Νίστρουπ στην αποστολή για το ματς της Λιβαδειάς.

Κάτι λογικό, αν λάβουμε υπόψη όσα έκανε ο Λούζα στην πρώτη του προπόνηση, χωρίς καν να ξέρει τους συμπαίκτες του.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο με τις πρώτες ενέργειες του Μαροκινού με το... μαγικό αριστερό πόδι και η αλήθεια είναι πως ήταν εντυπωσιακός.

Δείτε το βίντεο: