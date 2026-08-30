Παναθηναϊκός: Άρχισε τα μαγικά ο Λούζα - Το βίντεο από όσα έκανε στην πρώτη του προπόνηση
Ο Ιμράν Λούζα και το αριστερό του πόδι έλαμψαν από την πρώτη κιόλας προπόνηση με τον Παναθηναϊκό.
Με τον Ιμράν Λούζα να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Τριφυλλιού για την αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό (31/8, 19:30).
Ο Μαροκινός μέσος ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα και μάλιστα συμπεριλήφθηκε από τον Τζέικομπ Νίστρουπ στην αποστολή για το ματς της Λιβαδειάς.
Κάτι λογικό, αν λάβουμε υπόψη όσα έκανε ο Λούζα στην πρώτη του προπόνηση, χωρίς καν να ξέρει τους συμπαίκτες του.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο με τις πρώτες ενέργειες του Μαροκινού με το... μαγικό αριστερό πόδι και η αλήθεια είναι πως ήταν εντυπωσιακός.
Δείτε το βίντεο: