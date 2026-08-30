Ολυμπιακός: «Παραμένει στη Φιορεντίνα ο Ντοντό»

Οριστικά στη Φιορεντίνα θα παραμείνει ο Ντοντό. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου, Ματέο Μορέτο, ο Βραζιλιάνος μπακ αποφάσισε προσωρινά να μην.... αλλάξει ποδοσφαιρική στέγη, εξετάζοντας τις επιλογές του όσον αφορά το μέλλον του στο επόμενο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.

Το συμβόλαιο του 27χρονου με την ομάδα της Φλωρεντίας λήγει το καλοκαίρι του 2027 κάτι που σημαίνει πως σε έξι μήνες από τώρα θα μπορεί να συζητήσει με οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί, αποχωρώντας ως ελεύθερος.

Θυμίζουμε πως την περίπτωσή του την κοίταξε και ο Ολυμπιακός, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν στην υλοποίηση του αρχικού τους πλάνου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν για το δεξί άκρο της άμυνας

Την περσινή σεζόν, ο Ντοντό κατέγραψε συνολικά 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 3.907' αγωνιστικά λεπτά.

Είναι επίσης διεθνής με την εθνική του ομάδα, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 16 εκατομμύρια ευρώ.