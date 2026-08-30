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Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Δανεικός από τη Μίλαν στην Πόρτο ο Χιμένες

Ο Σαντιάγκο Χιμένες βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από τη Μίλαν, με την Πόρτο να είναι έτοιμη να τον αποκτήσει ως δανεικό, ενώ στη συμφωνία αναμένεται να υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 18 εκατ. ευρώ.

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Δανεικός από τη Μίλαν στην Πόρτο ο Χιμένες
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Η Μίλαν συνεχίζει τις αλλαγές στο ρόστερ της, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της League Phase του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων και τον Ολυμπιακό. Στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται ο Σαντιάγκο Χιμένες, με την Πόρτο να είναι έτοιμη να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού, αναλαμβάνοντας μάλιστα εξ ολοκλήρου το συμβόλαιό του.

Παράλληλα, στη συμφωνία αναμένεται να συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην οριστικοποίηση του deal.

Ο 25χρονος φορ δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες στη Μίλαν, πραγματοποιώντας απογοητευτική παρουσία την περασμένη σεζόν. Σε 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε μόλις ένα γκολ και τρεις ασίστ.

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