Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: «Τρομάζει» η Φράιμπουργκ – Πρεμιέρα με τεσσάρα στη Βέρντερ

Η Φράιμπουργκ έκανε πρεμιέρα στην Bundesliga, δείχνοντας τα... δόντια της. Η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στη Γερμανία για τη League Phase του Conference League, στο ίδιο γήπεδο έκανε «περίπατο» κόντρα στη Βέρντερ Βρέμης, επικρατώντας 4-1.

Ο Σουζούκι έκανε χατ-τρικ και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των γηπεδούχων. Οι οποίοι είχαν «καθαρίσει» το ματς, απ’ την αρχή του δευτέρου μέρους.

Ο Σουζούκι στο 29’ άνοιξε το σκορ, για να έρθει το 2-0 από τον Ματάνοβιτς στο 45’. Ο Σουζούκι στο 48’ και στο 55’ διαμόρφωσε το 4-0, ολοκληρώνοντας το προσωπικό του σόου. Η Βέρντερ απλά μείωσε με τον Στάλμαχ στο 76’.