Άρης - ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες για τη «μάχη» στη Θεσσαλονίκη
Οι επιλογές των Γρηγορίου και Κόντη.
Ο Άρης υποδέχεται τον ΟΦΗ (19:30) στη Θεσσαλονίκη για τη 2η αγωνιστική της Super League.
Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.
Αναλυτικά
Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Ράτσιτς, Μπασίρου, Παλάσιος, Μάνου Γκαρθία, Γκαρέ, Καντεβέρε.
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Νικολάου, Πούγγουρας, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Ντίκμαν, Νους, Αϊτόρ, Φούντας.