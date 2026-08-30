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Άρης - ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες για τη «μάχη» στη Θεσσαλονίκη

Οι επιλογές των Γρηγορίου και Κόντη.

Άρης - ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες για τη «μάχη» στη Θεσσαλονίκη
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Ο Άρης υποδέχεται τον ΟΦΗ (19:30) στη Θεσσαλονίκη για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Αναλυτικά

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Ράτσιτς, Μπασίρου, Παλάσιος, Μάνου Γκαρθία, Γκαρέ, Καντεβέρε.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Νικολάου, Πούγγουρας, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Ντίκμαν, Νους, Αϊτόρ, Φούντας.

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