Ματέο: «Δύσκολος αγώνας, η Ελλάδα θέλει οπωσδήποτε τη νίκη»

Σε δηλώσεις του πριν το παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδας στο «Telekom Center», ο προπονητής της Ισπανίας, Τσους Ματέο, υπογράμμισε τις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση, με αμφότερες τις ομάδες να θέλουν τη νίκη, με τη «ρόχα» από τη μεριά της να θέλει να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα-σοκ από την Πορτογαλία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι ένας δύσκολος αγώνας γιατί και οι δύο ομάδες χρειάζονται τη νίκη. Προερχόμαστε από δύο ήττες και, παρόλο που εξακολουθούμε να προηγούμαστε στον όμιλο, γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν τώρα, ότι γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να παραμείνουμε στην κούρσα για να τερματίσουμε στην πρώτη τριάδα και να προκριθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχουν την ίδια ανάγκη. Παίζουν εντός έδρας και έχουν μόνο τρεις νίκες. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουν και οι δύο ομάδες. Για εμάς, έχει να κάνει με το να νιώθουμε καλά και να πλησιάζουμε στον στόχο μας, και για την Ελλάδα, είναι επειδή χρειάζονται τη νίκη, αλλιώς τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα».

Για το αν η Ισπανία έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο: «Δεν το έχω ξεχάσει. Σε καμία περίπτωση δεν πίστευα ότι είχαμε ήδη προκριθεί μόνο και μόνο επειδή προηγούμασταν με 5-0. Τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό της προκριματικής περιόδου και δουλεύουμε σκληρά. Ποτέ δεν ένιωσα ευφορία. Εδώ, πρέπει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Δεν ήταν εύκολο πριν και δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι θα είναι δύσκολο ούτε τώρα. Δεν πρέπει να τρελαινόμαστε ή να δραματοποιούμε τις ήττες, ούτε πρέπει να γινόμαστε ευφορικοί όταν κερδίζουμε πέντε συνεχόμενες φορές. Πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, να εκτιμούμε τα πράγματα και να μαθαίνουμε από τις ήττες, όπου μαθαίνουμε περισσότερο. Οι ήττες αφήνουν ένα σημάδι που πρέπει να μάθεις να διαβάζεις και ελπίζω ότι τώρα, μετά από αυτές τις δύο ήττες, μπορούμε σταδιακά να μάθουμε πώς να αντιδρούμε. Θα είναι θετικό αν αντιδράσουμε».