Παναθηναϊκός: Με Λούζα και Κάνγκουα η πρώτη αποστολή στο πρωτάθλημα - Εκτός ο Ζαρουρί

Με νέο πρόσωπο τον Ιμράν Λούζα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, το βράδυ της Κυριακής (31/8, 19:30).

Ο Μαροκινός χαφ συμμετείχε για πρώτη φορά σε προπόνηση του «Τριφυλλιού» και μάλιστα έβγαλε κανονικά ολόκληρο το πρόγραμμα, θέτοντας ουσιαστικά τις βάσεις για την ενσωμάτωσή του στην ομάδα.

Η τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι περιελάμβανε ασκήσεις προθέρμανσης, rondo, δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας, αλλά και ειδική εκπαίδευση στις στατικές φάσεις.

Εντός μπήκε και ο Κάνγκουα, ενώ εκτός αποστολής από τον Τζέικομπ Νίστρουπ έμεινε ο Ανάς Ζαρουρί.

Η αποστολή

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Λούζα, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.