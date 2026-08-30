Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ήττα για την Μπράιτον σε ματσάρα με την Τσέλσι

Η Μπράιτον είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League, στο ΟΑΚΑ. Οι Άγγλοι έδειξαν για ακόμη μια φορά πως είναι εξαιρετικό σύνολο, παρά την ήττα τους με 4-3 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» από την Τσέλσι.

Οι «γλάροι» είχαν στη βασική τους ενδεκάδα τον Κωστούλα, ο οποίος έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης. Τα γκολ των Λαβια, Νέτο και Πέδρο, είχαν διαμορφώσει το σκορ στο 3-0 στο 32’. Φαινόταν πως οι «μπλε» θα κάνουν περίπατο.

Η Μπράιτον αντέδρασε, με τον Γιαλκουγιέ να μειώνει στο 36’, για να έρθει αυτογκόλ του Πέδρο να κάνει το 3-2. Ο Πάλμερ στο 74’ έκανε το 4-2, για να διαμορφωθεί το τελικό 4-3 με τον Γκρος στο 90+6’.

Για τη 2η αγωνιστική της Premier League:

Τσέλσι - Μπράιτον 4-3

(4΄ Λάβια, 14΄ Νέτο, 32΄ Ζοάο Πέδρο, 74΄ Πάλμερ - 36΄ Γιαλκουγιέ, 63΄ αυτ. Ζοάο Πέδρο, 90΄+6΄ Γκρος)

Λιντς - Μπρέντφορντ 1-1

(79΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 41΄ Σάντε)

Σάντερλαντ - Φούλαμ 1-0

(75΄ Ιζιντόρ)