MundoBasket 2027: Η Γερμανία πήρε το «θρίλερ» με την Πολωνία στην παράταση με κομβικότατο Μπόνγκα

Μια... ανάσα από το Κατάρ βρίσκεται η Γερμανία, με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης να επικρατεί στην παράταση με 96-94 της Πολωνίας, υποχρεώνοντάς την στην πρώτη της ήττα στη φάση των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Το παιχνίδι υπέγραψε με δύο βολές στο τέλος ο Ντένις Σρούντερ, ενώ μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Άλεξ Μουμπρού ήταν ο Ίζακ Μπόνγκα.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR πραγματοποίησε πολυδιάστατη εμφάνιση, αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο της ομάδας του, κυρίως με την αμυντική του συμπεριφορά στα κρίσιμα.

Ο Μπόνγκα έμεινε στο παρκέ συνολικά για 31 λεπτά και έκανε... σχεδόν τα πάντα στο γήπεδο. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ έδωσε ρεσιτάλ στην άμυνα με 5 κλεψίματα, «κλειδώνοντας» τους αντιπάλους του και χαρίζοντας πολύτιμες κατοχές στη Γερμανία μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Με αυτή τη νίκη, η «Μάνσαφτ» έκανε αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση του εισιτηρίου που οδηγεί στην τελική φάση της διοργάνωσης στη Ντόχα.

Στον αντίποδα, κορυφαίος για την ομάδα του Ίγκορ Μίλισιτς ήταν ο Ματέους Πονίτκα, σημειώνοντας 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζόρνταν Λόιντ, με τον γκαρντ της Αναντολού Εφές να πετυχαίνει 16 πόντους, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ.

Η βαθμολογία στον όμιλο

1. Κροατία 7-1

2. Γερμανία 7-1

3. Πολωνία 7-1

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4. Λετονία 3-4

5. Ολλανδία 2-6

6. Ισραήλ 2-5