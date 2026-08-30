Με ψυχή στις «8» του EuroVolley: Η Ελλάδα διέλυσε τη Γαλλία και προκρίθηκε μετά από 35 χρόνια! (vid)

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών είναι και πάλι ανάμεσα στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης!

Με μια ακόμα μαγική εμφάνιση, η Ελλάδα ισοπέδωσε την Γαλλία με 3-0 σετ, πήρε εκδίκηση για τον περσινό αποκλεισμό στους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της (μετά το 1991) στα προημιτελικά του Eurovolley.

Και μάλιστα τα κατάφερε και κόντρα στην ατυχία της, καθώς στα μέσα του δεύτερου σετ τραυματίστηκε και αποχώρησε η Έφη Μπακοδήμου, μία εκ των κορυφαίων της Εθνικής μέχρι εκείνο το σημείο μαζί με την Ανθούλη.

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