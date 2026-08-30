Με ψυχή στις «8» του EuroVolley: Η Ελλάδα διέλυσε τη Γαλλία και προκρίθηκε μετά από 35 χρόνια! (vid)

Παρά τις ατυχίες και τον τραυματισμό της Μπακοδήμου, η εκπληκτική Εθνική βόλεϊ Γυναικών επικράτησε 3-0 της Γαλλίας και πήρε ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του EuroVolley. 

Με ψυχή στις «8» του EuroVolley: Η Ελλάδα διέλυσε τη Γαλλία και προκρίθηκε μετά από 35 χρόνια! (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών είναι και πάλι ανάμεσα στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης!

Με μια ακόμα μαγική εμφάνιση, η Ελλάδα ισοπέδωσε την Γαλλία με 3-0 σετ, πήρε εκδίκηση για τον περσινό αποκλεισμό στους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της (μετά το 1991) στα προημιτελικά του Eurovolley.

Και μάλιστα τα κατάφερε και κόντρα στην ατυχία της, καθώς στα μέσα του δεύτερου σετ τραυματίστηκε και αποχώρησε η Έφη Μπακοδήμου, μία εκ των κορυφαίων της Εθνικής μέχρι εκείνο το σημείο μαζί με την Ανθούλη.

Περισσότερα σε λίγο...

COMMENTS
LATEST NEWS
18:27 ΣΠΟΡ

Με ψυχή στις «8» του EuroVolley: Η Ελλάδα διέλυσε τη Γαλλία και προκρίθηκε μετά από 35 χρόνια! (vid)

18:25 MUNDOBASKET

MundoBasket 2027: Η Γερμανία πήρε το «θρίλερ» με την Πολωνία στην παράταση με κομβικότατο Μπόνγκα

18:20 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Λούζα και Κάνγκουα η πρώτη αποστολή στο πρωτάθλημα - Εκτός ο Ζαρουρί

18:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ήττα για την Μπράιτον σε ματσάρα με την Τσέλσι

18:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Στην Αλ Χιλάλ ο Μαρτινέλι

18:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Σαρωτική Γιαγκελόνια «διέλυσε» 5-2 τη Ράκοφ

17:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Φαβορί να αντικαταστήσει τη Μονακό στο EuroCup η Μπόσνα Σαράγεβο

17:51 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στο «Γ. Καλαφάτης» ο Αλαφούζος - Ξεχωριστές συναντήσεις με Νίστρουπ και Κοτσόλη

17:43 MUNDOBASKET

Ζούμπατς, Σάριτς και Χεζόνια έσωσαν την Κροατία κόντρα στην Ολλανδία

17:30 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να ανταγωνιστεί σε τρεις διοργανώσεις»

17:07 MUNDOBASKET

Χουάντσο για Ελλάδα: «Παίζω στο σπίτι μου, αλλά θα φοράω κόκκινα και εκεί το κόκκινο απαγορεύεται!»

17:06 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Κοντά στη Σάντος ο Ροντινέι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας