· Άρσεναλ

Οριστικό: Στην Αλ Χιλάλ ο Μαρτινέλι

Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.

Οριστικό: Στην Αλ Χιλάλ ο Μαρτινέλι
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Στη Σαουδική Αραβία μετακομίζει ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι, καθώς η συμφωνία ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Αλ Χιλάλ για την παραχώρηση του Βραζιλιάνου επιθετικού ολοκληρώθηκε.

Η μεταγραφή αναμένεται να φτάσει συνολικά τα 65 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους, ενώ ο 24χρονος θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Έτσι, μετά από επτά χρόνια στο Λονδίνο, ο Μαρτινέλι αποχωρεί από την Άρσεναλ, έχοντας καταγράψει 278 συμμετοχές, 62 γκολ και 36 ασίστ με τη φανέλα των «κανονιέρηδων».

Ο Βραζιλιάνος διεθνής συμμετείχε και στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, φτάνοντας συνολικά τις 27 παρουσίες με την εθνική ομάδα της χώρας του.

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