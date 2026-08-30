Οριστικό: Στην Αλ Χιλάλ ο Μαρτινέλι

Στη Σαουδική Αραβία μετακομίζει ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι, καθώς η συμφωνία ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Αλ Χιλάλ για την παραχώρηση του Βραζιλιάνου επιθετικού ολοκληρώθηκε.

Η μεταγραφή αναμένεται να φτάσει συνολικά τα 65 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους, ενώ ο 24χρονος θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Έτσι, μετά από επτά χρόνια στο Λονδίνο, ο Μαρτινέλι αποχωρεί από την Άρσεναλ, έχοντας καταγράψει 278 συμμετοχές, 62 γκολ και 36 ασίστ με τη φανέλα των «κανονιέρηδων».

Ο Βραζιλιάνος διεθνής συμμετείχε και στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, φτάνοντας συνολικά τις 27 παρουσίες με την εθνική ομάδα της χώρας του.