Ολυμπιακός: «Κοντά στη Σάντος ο Ροντινέι»

Βαλίτσες για τη... Βραζιλία ετοιμάζει ο Ροντινέι, με τον 34χρονο, σύμφωνα με τα όσα λέγονται στη «χώρα του καφέ» να έχει δώσει τα χέρια με τη Σάντος για την επιστροφή στην πατρίδα του.

Συγκεκριμένα, από τη Βραζιλία προκύπτει πως ο οπισθοφύλακας του Ολυμπιακού συμφώνησε σε συμβόλαιο 2,5 ετών με την ομάδα του Σάο Πάολο και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα ταξιδέψει άμεσα στη χώρα του προκειμένου να διευθετηθούν οι τελικές λεπτομέρειες και να γίνει ο νέος συμπαίκτης του Νεϊμάρ.

Αν πράγματι ισχύει το συγκεκριμένο σενάριο, ο Ροντινέι θα βάλει πιθανότατα τελεία σε έναν απόλυτα επιτυχημένο κύκλο 3,5 ετών με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων».

Στη διάρκεια της θητείας του στο «λιμάνι» ο Βραζιλιάνος κατέγραψε συνολικά 157 συμμετοχές με 12 γκολ και 28 ασίστ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Conference League, ενός Πρωταθλήματος, ενός Κυπέλλου και ενός Σούπερ Καπ.

Ο Ολυμπιακός έχει φροντίσει να καλύψει το κενό στο δεξί άκρο της άμυνας, διαθέτοντας πλέον στη συγκεκριμένη θέση τον Μανώλη Σάλιακα αλλά και τον νεοαποκτηθέντα Μάρκους Πέντερσεν.