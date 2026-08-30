Παναθηναϊκός: Οι πιθανότητες για πρόκριση στους «16» - Το ποσοστό για να φτάσει τελικό

Ο δρόμος του Παναθηναϊκού προς μια μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία δεν θα είναι εύκολος, με τα δεδομένα του Football Meets Data να αποτυπώνουν τις απαιτήσεις που έχει μπροστά του το «τριφύλλι» στο Conference League.

Το μοντέλο του Football Meets Data τοποθετεί τους «πράσινους» στην 11η θέση μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση, όσον αφορά τις πιθανότητες κατάκτησης του τροπαίου. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός έχει 2,7% πιθανότητες να φτάσει μέχρι την κορυφή.

Η πρόβλεψη για την πορεία του διαφοροποιείται ανάλογα με τη φάση. Το ποσοστό πρόκρισης στους «16» ανέρχεται στο 57,4%, ενώ για τα προημιτελικά υπολογίζεται στο 28,3%. Στο 13,3% βρίσκονται οι πιθανότητες παρουσίας στα ημιτελικά και στο 6,1% αυτές για συμμετοχή στον τελικό.

Οι αντίπαλοι που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι «πράσινοι» στη League Phase είναι οι Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Καϊράτ Αλμάτι, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Νόρντζελαντ, Φράιμπουργκ και Μπράιτον, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά πιο βατές όσο και ιδιαίτερα απαιτητικές αναμετρήσεις.

Από τις ομάδες που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση, η Μπράιτον παρουσιάζεται ως το μεγαλύτερο φαβορί. Οι Άγγλοι έχουν 18,3% πιθανότητες κατάκτησης του Conference League και 88,8% για να συνεχίσουν στην επόμενη φάση.

Πίσω από τη Μπράιτον βρίσκονται κατά σειρά η Αταλάντα, η Μονακό και η Φράιμπουργκ, ενώ η Μπράγκα συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα των επικρατέστερων για το τρόπαιο.