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Στον δρόμο της ΑΕΚ ο Ραφαέλ Λεάο: Επίσημο το «μπαμ» από τη Γαλατασαράι

Η Γαλατασαράι επισημοποίησε τη σπουδαία μεταγραφική κίνηση, με την απόκτηση του Ραφαέλ Λεάο, ο οποίος θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ, καθώς η τουρκική ομάδα είναι μια από τις αντιπάλους της στη League Phase του Champions League. 

Στον δρόμο της ΑΕΚ ο Ραφαέλ Λεάο: Επίσημο το «μπαμ» από τη Γαλατασαράι
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Η «Τσιμ Μπομ» ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές της, καθώς ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αποτελεί πλέον ποδοσφαιριστή της, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο Λεάο έφτασε στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο (29/08), πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια ολοκλήρωσε και τυπικά τη μετακίνησή του στη Γαλατασαράι, η οποία ενισχύει σημαντικά το ρόστερ της με την απόκτηση του 27χρονου άσου.

Η συμφωνία με τη Μίλαν προβλέπει ποσό 38 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα καταλήξει στα ταμεία των «ροσονέρι», ενώ ο ιταλικός σύλλογος διατήρησε και ποσοστό 20% σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης του Λεάο από τη Γαλατάσαραϊ. Σε ό,τι αφορά το συμβόλαιο του Πορτογάλου, οι ετήσιες απολαβές του θα ανέρχονται περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Λεάο αφήνει τη Μίλαν έπειτα από επτά χρόνια παρουσίας στον ιταλικό σύλλογο, μετρώντας συνολικά 291 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτό το διάστημα πέτυχε 80 γκολ και μοίρασε 65 ασίστ. Πλέον, ο Ραφαέλ Λεάο θα βρεθεί και στον δρόμο της ΑΕΚ, καθώς η Γαλατάσαραϊ είναι μία από τις αντιπάλους της Ένωσης στη League Phase του UEFA Champions League.

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