Υπό μια έννοια …Galácticos!

Τους θυμάστε τους Galácticos; Την pop icon ομάδα που εμπνεύστηκε, σχεδίασε και δημιούργησε μεταξύ του 2000 και του 2006 ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ, ορμώμενος από τον παραγοντικό μεγαλοϊδεατισμό και την επιχειρηματική ευφυΐα του;

Θυμάστε εκείνο το ποδοσφαιρικό pop culture φαινόμενο που δημιούργησε νέα παγκόσμια δεδομένα δημοσιότητας, προσδοκιών και πωλήσεων; Εκείνο το blockbuster αθλητικό προϊόν του οποίου το Galáctico effect μνημονεύεται και χρησιμοποιείται ως όρος μέχρι τις μέρες μας;

Ο λόγος για εκείνη την απαστράπτουσα και —επιθετικά— υπερηχητική ομάδα, για την οποία η εφημερίδα Marca είχε πρωτογράψει πως παίζει “…ποδόσφαιρο από άλλο γαλαξία”, για να πάρει θέση αμέσως μετά ο πρόεδρος της Βαλένθιας, που επρόκειτο να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ: “Λένε ότι είναι Galácticos ή κάτι τέτοιο”, σχολιάζοντας με διαφορετικό, βεβαίως, ύφος και προσέγγιση.

“Γαλαξιακοί” λοιπόν…

Η λέξη Galácticos —πάντως— είναι ισπανική, με ρίζες λατινικές —galacticus— και απώτερη προέλευση από τα αρχαία ελληνικά —γαλακτικός— και χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την premium όσο και υβριδική ομάδα της Ρεάλ των αρχών του 2000.

Από το 2000 και κάθε χρονιά, λοιπόν, στο ήδη βαρυφορτωμένο —από πολύτιμα ποδοσφαιρικά πετράδια— στέμμα της (Ρομπέρτο Κάρλος, Ραούλ, Κασίγιας, Γκούτι, Μακελελέ ανάμεσα σε άλλους), η “Βασίλισσα” πρόσθετε και έναν ακόμη σπάνιο ultra σταρ. Φίγκο, Ζιντάν, Ρονάλντο, Μπέκαμ, Όουεν, Ρομπίνιο!

Πράσινη era galáctica?

Αυτά όλα μου ήρθαν στο μυαλό, φέτος το καλοκαίρι, με αφορμή το πράσινο παλιρροϊκό κύμα που ενέσκηψε στον Παναθηναϊκό AKTOR σε επίπεδο επιστροφών, reunion, μεταγραφών και πορείας πλεύσης. Και μάλιστα, όλα αυτά τα ρηξικέλευθα αλλά και ηχηρά, να πραγματοποιούνται αμέσως μετά από μια σεζόν που δεν τη λες και επιτυχημένη, για τον συγκεκριμένο Οργανισμό και τις —αναμενόμενες— βλέψεις του.

Η ιδιοκτησία και ο Οργανισμός, λοιπόν, αποφάσισαν και προχώρησαν στη χάραξη μιας συγκεκριμένης στρατηγικής για την υλοποίηση των υψηλών στόχων καθώς και στην πραγματοποίηση δαπανηρών μεταγραφών, που μπορεί σε κάποια σημεία να προσομοιάζουν στην illustration εποχή των Galácticos της Ρεάλ, αλλά σε κάποια άλλα απέχουν …συμπαντικά!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR εφάρμοσε φέτος το καλοκαίρι μια επιθετική τακτική, αναφορικά με την απόκτηση ανθρώπινου δυναμικού που θα συμπλήρωνε το ήδη πλούσιο ταλέντο και την εμπειρία του Οργανισμού.

Μια προσέγγιση, όμως, που δεν αφορούσε μόνο τους παίκτες αλλά, επίσης, τον προπονητή και τους συνεργάτες του σε όλα τα επίπεδα.

Ο κορυφαίος …Galáctico της ομάδας είναι, εμφατικά και σημειολογικά, μετά από δεκατέσσερα χρόνια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς —σημείο αναφοράς της προπονητικής αριστείας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ— σε μια ειδοποιό και ιστορική διαφορά σε σχέση με την top-down πολιτική του Φλορεντίνο Πέρεθ, την “τύχη” του Βιθέντε Ντελ Μπόσκε και το bottom-up …κουμάντο των αποδυτηρίων.

Αγωνιστική “αρχιτεκτονική” αντί για “λαμπερή” ασυμμετρία

Η brand first πολιτική της μαδριλένικης era galáctica, η προτεραιότητα των πωλήσεων και του μάρκετινγκ έναντι της ποδοσφαιρικής λογικής αλλά και οι προπονητικές επιλογές που δεν ήταν αγωνιστικές αλλά πρωτίστως επικοινωνιακές, αποτελούν από τότε αντικείμενο σεμιναρίων και μελέτης αλλά και παράδειγμα διαχειριστικού ρίσκου των “los blancos”.

Η αποχώρηση κάποιων παικτών από τον Παναθηναϊκό AKTOR και η έλευση κάποιων άλλων, εύκολα οδηγούν σε συμπεράσματα. Κάποιο …Μακελελέ effect δεν φαίνεται πως θα απασχολήσει φέτος την ομάδα, τη μπαγκέτα της μπασκετικής ορχήστρας κρατάει ο μαέστρος, οπότε, με αυτόν στο πόντιουμ, είναι σε γνώση των επιλεγμένων σολίστ ποιος δίνει τον τόνο και τον ρυθμό.

Galácticos, αλλά …όχι ακριβώς!

Ναι, ο φετινός Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει ένα ακριβό, star-heavy ρόστερ, έχει εξασφαλίσει το απαραίτητο επικοινωνιακό hype, μπορεί να θεωρεί δεδομένα τα φετινά sold out στο T-Center, αλλά κάπου εδώ οι …γαλαξιακές ομοιότητες σταματούν.

Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης έχει ξεκάθαρες απόψεις αναφορικά με τον προσανατολισμό του Οργανισμού, ο προπονητής έχει δημιουργήσει εδώ και δεκαετίες τη δική του ανεξίτηλη υπογραφή, οι σταρ θα είναι φέτος …two way και —φαίνεται πως— το φετινό παζλ φτιάχτηκε κομμάτι κομμάτι για να λειτουργήσει σε υψηλές στροφές και με υψηλούς στόχους.