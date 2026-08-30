Α' Εθνική Γυναικών: Πρεμιέρα με ντέρμπι «Δικεφάλων», ΑΕΚ – ΠΑΟΚ | Το αναλυτικό πρόγραμμα
Η κλήρωση της Α' Εθνικής Ποδοσφαίρου Γυναικών έβγαλε ντέρμπι στην πρεμιέρα της νέας σεζόν, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ – Το αναλυτικό πρόγραμμα της αγωνιστικής περιόδου 2026/27.
Η κληρωτίδα είχε... κέφια στην Α' Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών, καθώς η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος επιφυλάσσει από νωρίς ένα μεγάλο ντέρμπι.
Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, σε μία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στη μάχη για τους τίτλους της φετινής σεζόν.
Η κλήρωση του πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (29/08) στο κτήριο της Ολυμπιακής Επιτροπής στο Μαρούσι, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στην Α' Εθνική Γυναικών. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η διοργάνωση διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών Βορείου, Νότιου Ελλάδας και Νήσων (ΕΣΠΓ).
Η πρώτη σέντρα του πρωταθλήματος έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ και φέτος οι αναμετρήσεις θα μεταδίδονται από την ΕΡΤ.
Το πλήρες πρόγραμμα του πρωταθλήματος
1η Αγωνιστική
- Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC
- ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Πύργος 1968
- Αγία Παρασκευή – ΡΕΑ
- Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
- Βόλος ΝΠΣ – Ο.Φ.Η.
2η Αγωνιστική
- ΑΕΚ – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ – Αγία Παρασκευή
- ΠΑΣ Πύργος 1968 – Αστέρας Τρίπολης
- ΡΕΑ – Βόλος ΝΠΣ
- Ο.Φ.Η. – Κηφισιά
3η Αγωνιστική
- Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – Παναθηναϊκός
- Αγία Παρασκευή – ΑΕΚ
- Αστέρας Τρίπολης – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC
- Βόλος ΝΠΣ – ΠΑΟΚ
- Ο.Φ.Η. – ΠΑΣ Πύργος 1968
- Κηφισιά – ΡΕΑ
4η Αγωνιστική
- Αγία Παρασκευή – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ
- Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
- ΑΕΚ – Βόλος ΝΠΣ
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Ο.Φ.Η.
- ΠΑΟΚ – Κηφισιά
- ΡΕΑ – ΠΑΣ Πύργος 1968
5η Αγωνιστική
- Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – Αστέρας Τρίπολης
- Βόλος ΝΠΣ – Αγία Παρασκευή
- Ο.Φ.Η. – Παναθηναϊκός
- Κηφισιά – ΑΕΚ
- ΡΕΑ – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC
- ΠΑΣ Πύργος 1968 – ΠΑΟΚ
6η Αγωνιστική
- Βόλος ΝΠΣ – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ
- Αστέρας Τρίπολης – Ο.Φ.Η.
- Αγία Παρασκευή – Κηφισιά
- Παναθηναϊκός – ΡΕΑ
- ΑΕΚ – ΠΑΣ Πύργος 1968
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – ΠΑΟΚ
7η Αγωνιστική
- Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – Ο.Φ.Η.
- Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ
- ΡΕΑ – Αστέρας Τρίπολης
- ΠΑΣ Πύργος 1968 – Αγία Παρασκευή
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – ΑΕΚ
8η Αγωνιστική
- Κηφισιά – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ
- Ο.Φ.Η. – ΡΕΑ
- Βόλος ΝΠΣ – ΠΑΣ Πύργος 1968
- Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ
- Αγία Παρασκευή – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
9η Αγωνιστική
- Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – ΡΕΑ
- ΠΑΣ Πύργος 1968 – Κηφισιά
- ΠΑΟΚ – Ο.Φ.Η.
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Βόλος ΝΠΣ
- ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης
- Παναθηναϊκός – Αγία Παρασκευή
10η Αγωνιστική
- ΠΑΣ Πύργος 1968 – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ
- ΡΕΑ – ΠΑΟΚ
- Κηφισιά – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC
- Ο.Φ.Η. – ΑΕΚ
- Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός
- Αστέρας Τρίπολης – Αγία Παρασκευή
11η Αγωνιστική
- ΠΑΟΚ – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – ΠΑΣ Πύργος 1968
- ΑΕΚ – ΡΕΑ
- Παναθηναϊκός – Κηφισιά
- Αγία Παρασκευή – Ο.Φ.Η.
- Αστέρας Τρίπολης – Βόλος ΝΠΣ
12η Αγωνιστική
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
- ΠΑΣ Πύργος 1968 – Παναθηναϊκός
- ΡΕΑ – Αγία Παρασκευή
- Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης
- Ο.Φ.Η. – Βόλος ΝΠΣ
13η Αγωνιστική
- Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – ΑΕΚ
- Παναθηναϊκός – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC
- Αγία Παρασκευή – ΠΑΟΚ
- Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΣ Πύργος 1968
- Βόλος ΝΠΣ – ΡΕΑ
- Κηφισιά – Ο.Φ.Η.
14η Αγωνιστική
- Παναθηναϊκός – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ
- ΑΕΚ – Αγία Παρασκευή
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Αστέρας Τρίπολης
- ΠΑΟΚ – Βόλος ΝΠΣ
- ΠΑΣ Πύργος 1968 – Ο.Φ.Η.
- ΡΕΑ – Κηφισιά
15η Αγωνιστική
- Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – Αγία Παρασκευή
- Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός
- Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ
- Ο.Φ.Η. – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC
- Κηφισιά – ΠΑΟΚ
- ΠΑΣ Πύργος 1968 – ΡΕΑ
16η Αγωνιστική
- Αστέρας Τρίπολης – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ
- Αγία Παρασκευή – Βόλος ΝΠΣ
- Παναθηναϊκός – Ο.Φ.Η.
- ΑΕΚ – Κηφισιά
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – ΡΕΑ
- ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Πύργος 1968
17η Αγωνιστική
- Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – Βόλος ΝΠΣ
- Ο.Φ.Η. – Αστέρας Τρίπολης
- Κηφισιά – Αγία Παρασκευή
- ΡΕΑ – Παναθηναϊκός
- ΠΑΣ Πύργος 1968 – ΑΕΚ
- ΠΑΟΚ – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC
18η Αγωνιστική
- Ο.Φ.Η. – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ
- Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά
- Αστέρας Τρίπολης – ΡΕΑ
- Αγία Παρασκευή – ΠΑΣ Πύργος 1968
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
- ΑΕΚ – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC
19η Αγωνιστική
- Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – Κηφισιά
- ΡΕΑ – Ο.Φ.Η.
- ΠΑΣ Πύργος 1968 – Βόλος ΝΠΣ
- ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Αγία Παρασκευή
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
20ή Αγωνιστική
- ΡΕΑ – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ
- Κηφισιά – ΠΑΣ Πύργος 1968
- Ο.Φ.Η. – ΠΑΟΚ
- Βόλος ΝΠΣ – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC
- Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
- Αγία Παρασκευή – Παναθηναϊκός
21η Αγωνιστική
- Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – ΠΑΣ Πύργος 1968
- ΠΑΟΚ – ΡΕΑ
- Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Κηφισιά
- ΑΕΚ – Ο.Φ.Η.
- Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ
- Αγία Παρασκευή – Αστέρας Τρίπολης
22η Αγωνιστική
- Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – ΠΑΟΚ
- ΠΑΣ Πύργος 1968 – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC
- ΡΕΑ – ΑΕΚ
- Κηφισιά – Παναθηναϊκός
- Ο.Φ.Η. – Αγία Παρασκευή
- Βόλος ΝΠΣ – Αστέρας Τρίπολης