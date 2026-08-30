Α' Εθνική Γυναικών: Πρεμιέρα με ντέρμπι «Δικεφάλων», ΑΕΚ – ΠΑΟΚ | Το αναλυτικό πρόγραμμα

Η κληρωτίδα είχε... κέφια στην Α' Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών, καθώς η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος επιφυλάσσει από νωρίς ένα μεγάλο ντέρμπι.

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, σε μία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στη μάχη για τους τίτλους της φετινής σεζόν.

Η κλήρωση του πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (29/08) στο κτήριο της Ολυμπιακής Επιτροπής στο Μαρούσι, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στην Α' Εθνική Γυναικών. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η διοργάνωση διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών Βορείου, Νότιου Ελλάδας και Νήσων (ΕΣΠΓ).

Η πρώτη σέντρα του πρωταθλήματος έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ και φέτος οι αναμετρήσεις θα μεταδίδονται από την ΕΡΤ.

Το πλήρες πρόγραμμα του πρωταθλήματος

1η Αγωνιστική

Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Πύργος 1968

Αγία Παρασκευή – ΡΕΑ

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

Βόλος ΝΠΣ – Ο.Φ.Η.

2η Αγωνιστική

ΑΕΚ – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ

Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Αγία Παρασκευή

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Αστέρας Τρίπολης

ΡΕΑ – Βόλος ΝΠΣ

Ο.Φ.Η. – Κηφισιά

3η Αγωνιστική

Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – Παναθηναϊκός

Αγία Παρασκευή – ΑΕΚ

Αστέρας Τρίπολης – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC

Βόλος ΝΠΣ – ΠΑΟΚ

Ο.Φ.Η. – ΠΑΣ Πύργος 1968

Κηφισιά – ΡΕΑ

4η Αγωνιστική

Αγία Παρασκευή – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

ΑΕΚ – Βόλος ΝΠΣ

Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Ο.Φ.Η.

ΠΑΟΚ – Κηφισιά

ΡΕΑ – ΠΑΣ Πύργος 1968

5η Αγωνιστική

Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – Αστέρας Τρίπολης

Βόλος ΝΠΣ – Αγία Παρασκευή

Ο.Φ.Η. – Παναθηναϊκός

Κηφισιά – ΑΕΚ

ΡΕΑ – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC

ΠΑΣ Πύργος 1968 – ΠΑΟΚ

6η Αγωνιστική

Βόλος ΝΠΣ – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ

Αστέρας Τρίπολης – Ο.Φ.Η.

Αγία Παρασκευή – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – ΡΕΑ

ΑΕΚ – ΠΑΣ Πύργος 1968

Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – ΠΑΟΚ

7η Αγωνιστική

Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – Ο.Φ.Η.

Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ

ΡΕΑ – Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Αγία Παρασκευή

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – ΑΕΚ

8η Αγωνιστική

Κηφισιά – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ

Ο.Φ.Η. – ΡΕΑ

Βόλος ΝΠΣ – ΠΑΣ Πύργος 1968

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ

Αγία Παρασκευή – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

9η Αγωνιστική

Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – ΡΕΑ

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Κηφισιά

ΠΑΟΚ – Ο.Φ.Η.

Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Βόλος ΝΠΣ

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός – Αγία Παρασκευή

10η Αγωνιστική

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ

ΡΕΑ – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC

Ο.Φ.Η. – ΑΕΚ

Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός

Αστέρας Τρίπολης – Αγία Παρασκευή

11η Αγωνιστική

ΠΑΟΚ – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ

Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – ΠΑΣ Πύργος 1968

ΑΕΚ – ΡΕΑ

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Αγία Παρασκευή – Ο.Φ.Η.

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος ΝΠΣ

12η Αγωνιστική

Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Παναθηναϊκός

ΡΕΑ – Αγία Παρασκευή

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

Ο.Φ.Η. – Βόλος ΝΠΣ

13η Αγωνιστική

Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC

Αγία Παρασκευή – ΠΑΟΚ

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΣ Πύργος 1968

Βόλος ΝΠΣ – ΡΕΑ

Κηφισιά – Ο.Φ.Η.

14η Αγωνιστική

Παναθηναϊκός – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ

ΑΕΚ – Αγία Παρασκευή

Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ – Βόλος ΝΠΣ

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Ο.Φ.Η.

ΡΕΑ – Κηφισιά

15η Αγωνιστική

Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – Αγία Παρασκευή

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ

Ο.Φ.Η. – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC

Κηφισιά – ΠΑΟΚ

ΠΑΣ Πύργος 1968 – ΡΕΑ

16η Αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ

Αγία Παρασκευή – Βόλος ΝΠΣ

Παναθηναϊκός – Ο.Φ.Η.

ΑΕΚ – Κηφισιά

Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – ΡΕΑ

ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Πύργος 1968

17η Αγωνιστική

Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – Βόλος ΝΠΣ

Ο.Φ.Η. – Αστέρας Τρίπολης

Κηφισιά – Αγία Παρασκευή

ΡΕΑ – Παναθηναϊκός

ΠΑΣ Πύργος 1968 – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC

18η Αγωνιστική

Ο.Φ.Η. – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ

Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά

Αστέρας Τρίπολης – ΡΕΑ

Αγία Παρασκευή – ΠΑΣ Πύργος 1968

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

ΑΕΚ – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC

19η Αγωνιστική

Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – Κηφισιά

ΡΕΑ – Ο.Φ.Η.

ΠΑΣ Πύργος 1968 – Βόλος ΝΠΣ

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Αγία Παρασκευή

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

20ή Αγωνιστική

ΡΕΑ – Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ

Κηφισιά – ΠΑΣ Πύργος 1968

Ο.Φ.Η. – ΠΑΟΚ

Βόλος ΝΠΣ – Οδυσσέας Μοσχάτου WFC

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

Αγία Παρασκευή – Παναθηναϊκός

21η Αγωνιστική

Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ – ΠΑΣ Πύργος 1968

ΠΑΟΚ – ΡΕΑ

Οδυσσέας Μοσχάτου WFC – Κηφισιά

ΑΕΚ – Ο.Φ.Η.

Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ

Αγία Παρασκευή – Αστέρας Τρίπολης

22η Αγωνιστική